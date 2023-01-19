招商永隆銀行「活錢寶」方案 開啟T+0申贖體驗時代

▲ 招商永隆銀行零售金融總部總裁兼零售銀行部總經理林淑芬表示，「活錢寶」集合香港市場多家優秀基金管理公司，包括美元、港元及人民幣等多種貨幣，滿足客戶對流動性資金的管理需求。

招商永隆銀行有限公司（下稱招商永隆銀行）屹立香港近90年，背靠母行招商銀行，同時具備本土血緣、環球視野的優勢，深刻理解客戶在不同人生階段的財富需要，透過多元產品及服務為客戶提供一站式財富管理方案，更不斷優化其系統和運營效率，讓客戶在旗下「招商永隆銀行一點通」手機APP（下稱「一點通」）體驗「T+0」¹即日申贖的基金投資體驗，以及線上開通招商永隆「金葵花理財」服務及招商永隆「私人銀行」服務。

無懼市場波動 為客戶財富穩健增值



2022年以來，隨着美聯儲持續加息，加劇環球資本市場波動，股債市場持續受壓，招商永隆銀行致力通過產品創新為客戶創造價值，幫助客戶順利跨越利率和經濟周期。招商永隆銀行自2021年底開始密切關注利率、美國通脹等數據，在可預見的加息周期中提出「流動性為王」的階段性資產配置策略，將眼光投向貨幣基金。

投資者將資金投放於貨幣基金，主要原因是其相對低投資風險的特性，該類基金主要投資於短期存款和優質的貨幣市場，風險較股票、高收益債券等資產低，在現時的加息周期下，其收益更緊貼市場利率走向，回報較穩定且波動較小，極少出現本金虧損的情形，再加上具高流動特性，每個工作天都可進行交易，且入場門檻較低，故成為波動市下，不少投資者的短期投資及避險之選。至2022年第三季開始，貨幣基金的需求愈益增大，招商永隆銀行第四季的貨幣市場基金資產管理規模按季上升近3倍；同時持有貨幣市場基金的客戶數量按季上升約2.4倍。

招商永隆銀行為部分貨幣基金的託管行，令客戶有更長時間進行貨幣基金即日申贖¹，加快贖回資金到賬，方便客戶更靈活運用資金。以該行基金產品架上的貨幣型基金為例，通過其認購的貨幣基金入場只需1,000美元起，且大部分贖回能實現當日款項到賬（T+0）¹，目前，該行更推出限定「貨幣市場基金免認購費」優惠，使客戶保持資金流動性的同時，亦實現接近短期高評級債券收益的回報。

「活錢寶」平台提供多種選擇 滿足個人及中小企流動性管理需求



另外，招商永隆銀行於2022年8月推出「活錢寶」，協助客戶緊握每個投資良機，輕鬆展開投資大計，更有效地在加息周期下進行投資。

▲ 招商永隆銀行於2022年8月推出「活錢寶」，具有港元、美元及人民幣等多種貨幣選擇，助客戶更有效地在加息周期下進行投資。

招商永隆銀行「活錢寶」平台的貨幣基金選擇多元，覆蓋美金、港元及人民幣交易，滿足個人及中小企多幣種流動性管理需求。該行在拓展基金業務方面具豐富經驗，自2021年，招商永隆銀行與博時國際研究合作推出人民幣貨幣基金，並於2022年成功推出，及於港交所掛牌上市。

充分發揮金融科技優勢 盡攬投資收益



為配合科技發展，招商永隆銀行不斷加大對金融科技的投入以協助研發新的產品和服務，進一步推出高效、優質的綜合金融服務。該行以「一點通」手機APP為核心服務平台，設有環球市場投資產品的買賣、證券和基金免費即時報價、智能投資顧問服務、跨境滙款等功能，為客戶提供快捷、安全及多元化的財富管理手機銀行服務。

現在只需開啟「一點通」手機APP，進入「財富頁面」，即會顯示「活錢寶」貨幣基金資訊，客戶只需點擊有意認購的基金，通過簡單步驟，即可完成交易，當中更詳細列明基金特色、收益率及產品詳情，讓客戶掌握更詳盡的基金資訊及認購。

一站式手機開立賬戶



若客戶有更進一步的投資需要，招商永隆銀行亦提供招商永隆「金葵花理財」服務及招商永隆「私人銀行」服務。招商永隆銀行現已推出7x24小時遙距開戶服務，客戶只需下載「一點通」手機APP，透過掃描香港身份證及自拍以驗證身份，並填寫開戶所需的個人資料，全程毋須到訪分行，最快5分鐘即可辦妥開戶手續。

招商永隆「金葵花理財」服務滙聚全方位理財方案，讓客戶靈活輕鬆處理個人財務項目，服務設有專屬客戶經理專責照顧每位客戶的理財及投資需要、設有度身訂造服務、一站式銀行服務、多元化的投資服務等，助客戶把握投資機會。

▲ 招商永隆銀行客戶只需下載「一點通」手機APP即可遙距開戶，全程毋須到訪分行。

「一點通」遙距開戶禮遇及詳情：按此

1. 客戶於每日截止時間（截止時間視乎個別基金而定，個別最遲可至早上11時）前進行申贖，可實現當日到賬﹔客戶於每日截止時間後申贖將於下一個工作天到賬。

風險披露聲明

以上資料只供參考，並不構成及不應被視為對任何人作出認購或出售的要約。投資涉及風險。投資產品價格可升可跌，甚至變成毫無價值。過往業績並非日後表現的指標。投資未必一定能夠賺取利潤，亦可能會招致損失。投資者應根據本身投資經驗、投資目標、財務狀況及承擔風險程度等因素去衡量是否適合投資於該產品上。若有需要，請諮詢獨立專業建議。投資者作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關之章則及條件與投資產品認購章程內的風險披露聲明。以上資料未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。

投資產品：貨幣市場基金乃投資產品，投資產品均並非受保障存款，不受香港的存款保障計劃保障。

貨幣市場基金乃投資產品而部分涉及金融衍生工具，有關風險因素，請參閱銷售檔及產品資料概要。投資涉及風險及匯率風險。服務及優惠受有關條款及細則約束。

招商永隆銀行有限公司

（特約）