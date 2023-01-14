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HK Express全新形象 機艙服務員制服和機身塗裝變身

副刊版 2023/01/14

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香港低成本航空公司HK Express以新品牌定位「Gotta Go」，換上全新品牌標誌之外，機艙服務員制服和機身塗裝亦有全新設計，讓人耳目一新。

HK Express預計將於3月底恢復至疫情前每周超過

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欄名 : 旅事通

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航空 設計師 機艙服務員 魏浚笙 HK Express

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