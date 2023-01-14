HK Express全新形象 機艙服務員制服和機身塗裝變身 副刊版 2023/01/14 分享： 分享： 香港低成本航空公司HK Express以新品牌定位「Gotta Go」，換上全新品牌標誌之外，機艙服務員制服和機身塗裝亦有全新設計，讓人耳目一新。 HK Express預計將於3月底恢復至疫情前每周超過 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 澳門美高梅翻糖雕塑藝術展 新春推多項特色主題餐飲 2023/01/11 澳門美高梅翻糖雕塑藝術展 新春推多項特色主題餐飲 首爾近郊 5大人氣滑雪場推介 2023/01/09 首爾近郊 5大人氣滑雪場推介 峇里Resort獨家優惠 75折住海景套房包下午茶 2022/12/31 峇里Resort獨家優惠 75折住海景套房包下午茶 KKday澳門旅遊現金券半價 抵玩TeamLab、摩天輪及酒店自助餐 2022/12/24 KKday澳門旅遊現金券半價 抵玩TeamLab、摩天輪及酒店自助餐 疫後首個國際郵輪航次 銀海郵輪1月遊東南亞$33,363起 2022/12/21 疫後首個國際郵輪航次 銀海郵輪1月遊東南亞$33,363起 航空 設計師 機艙服務員 魏浚笙 HK Express