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千両全新職人壽司系列 品嘗3位得獎師傅作品

副刊版 2023/01/14

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千両每年都會舉辦職人比賽，讓一眾職人切磋技藝，最後以創意、味道及賣相作為評分標準。這次全新推出的職人壽司系列，將會選用其中3位職人的得獎作品，帶來多款精緻特別的壽司，讓食客能品嘗以職人之心打造的料理。

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欄名 : 新鮮熱辣

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