千両全新職人壽司系列 品嘗3位得獎師傅作品 副刊版 2023/01/14 分享： 分享： 千両每年都會舉辦職人比賽，讓一眾職人切磋技藝，最後以創意、味道及賣相作為評分標準。這次全新推出的職人壽司系列，將會選用其中3位職人的得獎作品，帶來多款精緻特別的壽司，讓食客能品嘗以職人之心打造的料理。 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 B.Duck小黃鴨變身好運鴨 文創家品結合傳統藝術 2023/01/12 B.Duck小黃鴨變身好運鴨 文創家品結合傳統藝術 COLLAR成軍一周年 「The Bright Side號巴士」行走全港 2023/01/10 COLLAR成軍一周年 「The Bright Side號巴士」行走全港 九龍香格里拉聯乘北海道HABA推下午茶 送$2,220護膚禮品 2023/01/09 九龍香格里拉聯乘北海道HABA推下午茶 送$2,220護膚禮品 九格香宮新任行政總廚 呈獻全新菜單 2023/01/07 九格香宮新任行政總廚 呈獻全新菜單 樂高兔年新春別注版 立體擺設及歌舞巡遊賀新歲 2023/01/07 樂高兔年新春別注版 立體擺設及歌舞巡遊賀新歲 魚 蝦 魚 清酒 餐廳