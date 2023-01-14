北水暫未湧港 加息未完 入市仍宜審慎 置業家居 2023/01/14 分享： 分享： 中港兩地終於在周日（8日）正式通關，為近期樓市注入強心針，但必須留意，由於普遍內地客來港簽注仍未大量批出，現階段樓市仍維持內循環格局，而且下月初美國亦再度議息，本港銀行再加息機會高，短期而言，尤其是農 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 封面故事 相關文章 【正式通關】二手成交彈升 直擊國內客追捧區份市況 今日 【正式通關】二手成交彈升 直擊國內客追捧區份市況 中西區睇樓量增 成交未見突出 今日 中西區睇樓量增 成交未見突出 將軍澳區通關首3日 錄近40宗成交 今日 將軍澳區通關首3日 錄近40宗成交 荃灣區11日錄70宗成交 上車盤最搶手 今日 荃灣區11日錄70宗成交 上車盤最搶手 虎年價量齊跌 業界預計兔年止跌回升 今日 虎年價量齊跌 業界預計兔年止跌回升 你可能感興趣 【正式通關】二手成交彈升 直擊國內客追捧區份市況 今日 01:00 【正式通關】二手成交彈升 直擊國內客追捧區份市況 中西區睇樓量增 成交未見突出 今日 01:00 中西區睇樓量增 成交未見突出 將軍澳區通關首3日 錄近40宗成交 今日 01:00 將軍澳區通關首3日 錄近40宗成交 最新專欄文章 更多 【正式通關】二手成交彈升 直擊國內客追捧區份市況 今日 【正式通關】二手成交彈升 直擊國內客追捧區份市況 虎年價量齊跌 業界預計兔年止跌回升 今日 虎年價量齊跌 業界預計兔年止跌回升 荃灣區11日錄70宗成交 上車盤最搶手 今日 荃灣區11日錄70宗成交 上車盤最搶手 將軍澳區通關首3日 錄近40宗成交 今日 將軍澳區通關首3日 錄近40宗成交 中西區睇樓量增 成交未見突出 今日 中西區睇樓量增 成交未見突出 銀行 二手市場 加息