北水暫未湧港 加息未完 入市仍宜審慎

中港兩地終於在周日（8日）正式通關，為近期樓市注入強心針，但必須留意，由於普遍內地客來港簽注仍未大量批出，現階段樓市仍維持內循環格局，而且下月初美國亦再度議息，本港銀行再加息機會高，短期而言，尤其是農

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