中西區睇樓量增 成交未見突出 置業家居 2023/01/14 分享： 分享： 雖然中西區的睇樓量及查詢均較過往增加逾半，惟未見帶旺成交量，中西區截至12日（周四）暫錄15宗成交，按月同期相若；大部分業主亦按兵不動，多維持既有叫價放售。 綜合區內代理資訊，中西區一帶屋苑成交量，與上 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 封面故事 相關文章 【正式通關】二手成交彈升 直擊國內客追捧區份市況 今日 【正式通關】二手成交彈升 直擊國內客追捧區份市況 北水暫未湧港 加息未完 入市仍宜審慎 今日 北水暫未湧港 加息未完 入市仍宜審慎 將軍澳區通關首3日 錄近40宗成交 今日 將軍澳區通關首3日 錄近40宗成交 荃灣區11日錄70宗成交 上車盤最搶手 今日 荃灣區11日錄70宗成交 上車盤最搶手 虎年價量齊跌 業界預計兔年止跌回升 今日 虎年價量齊跌 業界預計兔年止跌回升 你可能感興趣 【正式通關】二手成交彈升 直擊國內客追捧區份市況 今日 01:00 【正式通關】二手成交彈升 直擊國內客追捧區份市況 北水暫未湧港 加息未完 入市仍宜審慎 今日 01:00 北水暫未湧港 加息未完 入市仍宜審慎 將軍澳區通關首3日 錄近40宗成交 今日 01:00 將軍澳區通關首3日 錄近40宗成交 最新專欄文章 更多 【正式通關】二手成交彈升 直擊國內客追捧區份市況 今日 【正式通關】二手成交彈升 直擊國內客追捧區份市況 虎年價量齊跌 業界預計兔年止跌回升 今日 虎年價量齊跌 業界預計兔年止跌回升 荃灣區11日錄70宗成交 上車盤最搶手 今日 荃灣區11日錄70宗成交 上車盤最搶手 將軍澳區通關首3日 錄近40宗成交 今日 將軍澳區通關首3日 錄近40宗成交 北水暫未湧港 加息未完 入市仍宜審慎 今日 北水暫未湧港 加息未完 入市仍宜審慎 上車盤 放盤 銀行 中西區 二手市場 高樂花園 加惠臺 美菲閣 寶翠園