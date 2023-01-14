中西區睇樓量增 成交未見突出

雖然中西區的睇樓量及查詢均較過往增加逾半，惟未見帶旺成交量，中西區截至12日（周四）暫錄15宗成交，按月同期相若；大部分業主亦按兵不動，多維持既有叫價放售。

綜合區內代理資訊，中西區一帶屋苑成交量，與上

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