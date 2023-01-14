將軍澳區通關首3日 錄近40宗成交 置業家居 2023/01/14 分享： 分享： 中港兩地正式通關後，帶旺將軍澳區的成交及睇樓量，單計通關首3日已錄近40宗成交；區內不少放盤已不設議價。 綜合區內代理數據，扣除公、居屋，將軍澳全區本月截至10日錄得108宗成交；若8日（周日）通關起計 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 封面故事 相關文章 【正式通關】二手成交彈升 直擊國內客追捧區份市況 今日 【正式通關】二手成交彈升 直擊國內客追捧區份市況 北水暫未湧港 加息未完 入市仍宜審慎 今日 北水暫未湧港 加息未完 入市仍宜審慎 中西區睇樓量增 成交未見突出 今日 中西區睇樓量增 成交未見突出 荃灣區11日錄70宗成交 上車盤最搶手 今日 荃灣區11日錄70宗成交 上車盤最搶手 虎年價量齊跌 業界預計兔年止跌回升 今日 虎年價量齊跌 業界預計兔年止跌回升 你可能感興趣 【正式通關】二手成交彈升 直擊國內客追捧區份市況 今日 01:00 【正式通關】二手成交彈升 直擊國內客追捧區份市況 北水暫未湧港 加息未完 入市仍宜審慎 今日 01:00 北水暫未湧港 加息未完 入市仍宜審慎 中西區睇樓量增 成交未見突出 今日 01:00 中西區睇樓量增 成交未見突出 最新專欄文章 更多 【正式通關】二手成交彈升 直擊國內客追捧區份市況 今日 【正式通關】二手成交彈升 直擊國內客追捧區份市況 虎年價量齊跌 業界預計兔年止跌回升 今日 虎年價量齊跌 業界預計兔年止跌回升 荃灣區11日錄70宗成交 上車盤最搶手 今日 荃灣區11日錄70宗成交 上車盤最搶手 中西區睇樓量增 成交未見突出 今日 中西區睇樓量增 成交未見突出 北水暫未湧港 加息未完 入市仍宜審慎 今日 北水暫未湧港 加息未完 入市仍宜審慎 放盤 將軍澳 二手市場 維景灣畔 將軍澳廣場 將軍澳中心 新寶城 新都城 首都 領都