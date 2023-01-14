將軍澳區通關首3日 錄近40宗成交

中港兩地正式通關後，帶旺將軍澳區的成交及睇樓量，單計通關首3日已錄近40宗成交；區內不少放盤已不設議價。

綜合區內代理數據，扣除公、居屋，將軍澳全區本月截至10日錄得108宗成交；若8日（周日）通關起計

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