荃灣區11日錄70宗成交 上車盤最搶手 置業家居 2023/01/14 分享： 分享： 荃灣區自中港通關後交投量大增，本月截至11日(周三)暫錄約70宗，按月同期增加近倍；區內多個上車盤更出現「價量齊升」的情況。荃灣西一帶睇樓量雖有回升，惟因業主大幅收窄議價空間，令交投變得疏落。 荃灣區於 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 封面故事 相關文章 【正式通關】二手成交彈升 直擊國內客追捧區份市況 今日 【正式通關】二手成交彈升 直擊國內客追捧區份市況 北水暫未湧港 加息未完 入市仍宜審慎 今日 北水暫未湧港 加息未完 入市仍宜審慎 中西區睇樓量增 成交未見突出 今日 中西區睇樓量增 成交未見突出 將軍澳區通關首3日 錄近40宗成交 今日 將軍澳區通關首3日 錄近40宗成交 虎年價量齊跌 業界預計兔年止跌回升 今日 虎年價量齊跌 業界預計兔年止跌回升 你可能感興趣 【正式通關】二手成交彈升 直擊國內客追捧區份市況 今日 01:00 【正式通關】二手成交彈升 直擊國內客追捧區份市況 北水暫未湧港 加息未完 入市仍宜審慎 今日 01:00 北水暫未湧港 加息未完 入市仍宜審慎 中西區睇樓量增 成交未見突出 今日 01:00 中西區睇樓量增 成交未見突出 最新專欄文章 更多 【正式通關】二手成交彈升 直擊國內客追捧區份市況 今日 【正式通關】二手成交彈升 直擊國內客追捧區份市況 虎年價量齊跌 業界預計兔年止跌回升 今日 虎年價量齊跌 業界預計兔年止跌回升 將軍澳區通關首3日 錄近40宗成交 今日 將軍澳區通關首3日 錄近40宗成交 中西區睇樓量增 成交未見突出 今日 中西區睇樓量增 成交未見突出 北水暫未湧港 加息未完 入市仍宜審慎 今日 北水暫未湧港 加息未完 入市仍宜審慎 上車盤 荃灣區 二手市場 荃灣中心 荃威花園 綠楊新邨 樂悠居 海之戀