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荃灣區11日錄70宗成交 上車盤最搶手

置業家居 2023/01/14

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荃灣區自中港通關後交投量大增，本月截至11日(周三)暫錄約70宗，按月同期增加近倍；區內多個上車盤更出現「價量齊升」的情況。荃灣西一帶睇樓量雖有回升，惟因業主大幅收窄議價空間，令交投變得疏落。

荃灣區於

...

欄名 : 封面故事

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