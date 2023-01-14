虎年價量齊跌 業界預計兔年止跌回升

【同場加映】壬寅虎年（2022年至2023年）快將過去，而回顧虎年，受第5波疫情衝擊、本港銀行年內3度調高最優惠利率，以及各項檢疫措施限制，令樓市交投大受影響，尤其是長時間未能與內地及海外作正常通關，

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