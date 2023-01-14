虎年價量齊跌 業界預計兔年止跌回升 置業家居 2023/01/14 分享： 分享： 【同場加映】壬寅虎年（2022年至2023年）快將過去，而回顧虎年，受第5波疫情衝擊、本港銀行年內3度調高最優惠利率，以及各項檢疫措施限制，令樓市交投大受影響，尤其是長時間未能與內地及海外作正常通關， ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 封面故事 相關文章 【正式通關】二手成交彈升 直擊國內客追捧區份市況 今日 【正式通關】二手成交彈升 直擊國內客追捧區份市況 北水暫未湧港 加息未完 入市仍宜審慎 今日 北水暫未湧港 加息未完 入市仍宜審慎 中西區睇樓量增 成交未見突出 今日 中西區睇樓量增 成交未見突出 將軍澳區通關首3日 錄近40宗成交 今日 將軍澳區通關首3日 錄近40宗成交 荃灣區11日錄70宗成交 上車盤最搶手 今日 荃灣區11日錄70宗成交 上車盤最搶手 你可能感興趣 【正式通關】二手成交彈升 直擊國內客追捧區份市況 今日 01:00 【正式通關】二手成交彈升 直擊國內客追捧區份市況 北水暫未湧港 加息未完 入市仍宜審慎 今日 01:00 北水暫未湧港 加息未完 入市仍宜審慎 中西區睇樓量增 成交未見突出 今日 01:00 中西區睇樓量增 成交未見突出 最新專欄文章 更多 【正式通關】二手成交彈升 直擊國內客追捧區份市況 今日 【正式通關】二手成交彈升 直擊國內客追捧區份市況 荃灣區11日錄70宗成交 上車盤最搶手 今日 荃灣區11日錄70宗成交 上車盤最搶手 將軍澳區通關首3日 錄近40宗成交 今日 將軍澳區通關首3日 錄近40宗成交 中西區睇樓量增 成交未見突出 今日 中西區睇樓量增 成交未見突出 北水暫未湧港 加息未完 入市仍宜審慎 今日 北水暫未湧港 加息未完 入市仍宜審慎 銀行 二手市場 樓價