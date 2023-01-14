【正式通關】二手成交彈升 直擊國內客追捧區份市況 置業家居 2023/01/14 分享： 分享： 中港兩地於周日（8日）正式通關，隨着內地客快將重臨香江，為沉寂一時的樓市注入新動力，市場更連錄多宗偷步成交，而過往備受內地客鍾情的區域，包括中西區、將軍澳及荃灣，該3區二手市況亦率先起動，查詢量漸增之 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 封面故事 相關文章 北水暫未湧港 加息未完 入市仍宜審慎 今日 北水暫未湧港 加息未完 入市仍宜審慎 中西區睇樓量增 成交未見突出 今日 中西區睇樓量增 成交未見突出 將軍澳區通關首3日 錄近40宗成交 今日 將軍澳區通關首3日 錄近40宗成交 荃灣區11日錄70宗成交 上車盤最搶手 今日 荃灣區11日錄70宗成交 上車盤最搶手 虎年價量齊跌 業界預計兔年止跌回升 今日 虎年價量齊跌 業界預計兔年止跌回升 你可能感興趣 北水暫未湧港 加息未完 入市仍宜審慎 今日 01:00 北水暫未湧港 加息未完 入市仍宜審慎 中西區睇樓量增 成交未見突出 今日 01:00 中西區睇樓量增 成交未見突出 將軍澳區通關首3日 錄近40宗成交 今日 01:00 將軍澳區通關首3日 錄近40宗成交 最新專欄文章 更多 虎年價量齊跌 業界預計兔年止跌回升 今日 虎年價量齊跌 業界預計兔年止跌回升 荃灣區11日錄70宗成交 上車盤最搶手 今日 荃灣區11日錄70宗成交 上車盤最搶手 將軍澳區通關首3日 錄近40宗成交 今日 將軍澳區通關首3日 錄近40宗成交 中西區睇樓量增 成交未見突出 今日 中西區睇樓量增 成交未見突出 北水暫未湧港 加息未完 入市仍宜審慎 今日 北水暫未湧港 加息未完 入市仍宜審慎 二手市場 上車盤 港滙 放盤 豪宅