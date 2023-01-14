【正式通關】二手成交彈升 直擊國內客追捧區份市況

中港兩地於周日（8日）正式通關，隨着內地客快將重臨香江，為沉寂一時的樓市注入新動力，市場更連錄多宗偷步成交，而過往備受內地客鍾情的區域，包括中西區、將軍澳及荃灣，該3區二手市況亦率先起動，查詢量漸增之

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