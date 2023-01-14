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啟德 啟德海灣1提供1,017伙 首批農曆年後推售

置業家居 2023/01/14

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中港兩地正式通關後，多個新盤醞釀短期登場，作為市區新樓供應庫的啟德PARK PENINSULA再有項目推出，由嘉華、會德豐地產及中國海外合作發展的承豐道15號項目第1期，剛命名為啟德海灣1（KT

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欄名 : 新盤速遞

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