啟德 啟德海灣1提供1,017伙 首批農曆年後推售 置業家居 2023/01/14 分享： 分享： 中港兩地正式通關後，多個新盤醞釀短期登場，作為市區新樓供應庫的啟德PARK PENINSULA再有項目推出，由嘉華、會德豐地產及中國海外合作發展的承豐道15號項目第1期，剛命名為啟德海灣1（KT ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 旺角利‧晴灣23下周日賣23伙 入場費$497.3萬起 2023/01/07 旺角利‧晴灣23下周日賣23伙 入場費$497.3萬起 啟德MONACO及GRANDE MONACO陸續收樓 住客會所及現樓示位率先睇 2022/12/24 啟德MONACO及GRANDE MONACO陸續收樓 住客會所及現樓示位率先睇 油塘蔚藍東岸 擬明年現樓推售餘貨 2022/12/17 油塘蔚藍東岸 擬明年現樓推售餘貨 大圍柏傲莊I 28萬呎會所曝光 3大主題活現「都市莊園美學」 2022/12/10 大圍柏傲莊I 28萬呎會所曝光 3大主題活現「都市莊園美學」 TWENTY PEAK ROAD BY V連泳池洋房 飽覽維港 盡顯非凡氣派 2022/11/19 TWENTY PEAK ROAD BY V連泳池洋房 飽覽維港 盡顯非凡氣派 一手市場 啟德海灣1 啟德 會德豐地產 嘉華