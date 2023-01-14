屯門OMA by the Sea受年輕客歡迎 開放式月租$9,500起 置業家居 2023/01/14 分享： 分享： 屯門青山公路新盤OMA by the Sea，已於去年底入伙。由於屬收樓初段，故租務交投不多，截至今年1月11日（周三）暫錄2宗成交，現時約有35伙放租，開放式戶叫租由$9,500起。 中原高級資深分區 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 大廳隔音趟窗完全甩開 即場執修後仍需扣分【獲86分】 今日 大廳隔音趟窗完全甩開 即場執修後仍需扣分【獲86分】 OMA by the Sea東南遠海景 今日 OMA by the Sea東南遠海景 交樓質素不俗 惟地台去水冚封實扣分最多【獲88分】 2022/12/31 交樓質素不俗 惟地台去水冚封實扣分最多【獲88分】 海茵莊園四正1房 2022/12/31 海茵莊園四正1房 將軍澳海茵莊園區內罕有細戶 租務暢旺 唔使$1萬住全新樓 2022/12/31 將軍澳海茵莊園區內罕有細戶 租務暢旺 唔使$1萬住全新樓 屯門 OMA by the Sea