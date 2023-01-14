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屯門OMA by the Sea受年輕客歡迎 開放式月租$9,500起

置業家居 2023/01/14

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屯門青山公路新盤OMA by the Sea，已於去年底入伙。由於屬收樓初段，故租務交投不多，截至今年1月11日（周三）暫錄2宗成交，現時約有35伙放租，開放式戶叫租由$9,500起。

中原高級資深分區

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欄名 : 樓市熱話

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屯門 OMA by the Sea

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