OMA by the Sea東南遠海景 置業家居 2023/01/14 分享： 分享： 單位：1座高層C2室 實用面積：619平方呎 間隔：3房兩廁 叫租：$22,000（呎租：$35.5） 單位提供：美聯（94503020 / 97732931） 作者：唐健恒 責任編輯：郭慧敏 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 大廳隔音趟窗完全甩開 即場執修後仍需扣分【獲86分】 今日 大廳隔音趟窗完全甩開 即場執修後仍需扣分【獲86分】 屯門OMA by the Sea受年輕客歡迎 開放式月租$9,500起 今日 屯門OMA by the Sea受年輕客歡迎 開放式月租$9,500起 交樓質素不俗 惟地台去水冚封實扣分最多【獲88分】 2022/12/31 交樓質素不俗 惟地台去水冚封實扣分最多【獲88分】 海茵莊園四正1房 2022/12/31 海茵莊園四正1房 將軍澳海茵莊園區內罕有細戶 租務暢旺 唔使$1萬住全新樓 2022/12/31 將軍澳海茵莊園區內罕有細戶 租務暢旺 唔使$1萬住全新樓 屯門 OMA by the Sea