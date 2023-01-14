大廳隔音趟窗完全甩開 即場執修後仍需扣分【獲86分】

本刊記者早前跟工程監督師陳智康（康Sir）一同驗收屋苑的2座中低層B1室、一個實用面積463平方呎的1房單位。

由於單位面向屯門公路，長形大廳設有落地隔音窗，以阻隔行車噪音；不過，兩扇趟窗完全甩開，即使

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