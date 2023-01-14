大廳隔音趟窗完全甩開 即場執修後仍需扣分【獲86分】 置業家居 2023/01/14 分享： 分享： 本刊記者早前跟工程監督師陳智康（康Sir）一同驗收屋苑的2座中低層B1室、一個實用面積463平方呎的1房單位。 由於單位面向屯門公路，長形大廳設有落地隔音窗，以阻隔行車噪音；不過，兩扇趟窗完全甩開，即使 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 OMA by the Sea東南遠海景 今日 OMA by the Sea東南遠海景 屯門OMA by the Sea受年輕客歡迎 開放式月租$9,500起 今日 屯門OMA by the Sea受年輕客歡迎 開放式月租$9,500起 交樓質素不俗 惟地台去水冚封實扣分最多【獲88分】 2022/12/31 交樓質素不俗 惟地台去水冚封實扣分最多【獲88分】 海茵莊園四正1房 2022/12/31 海茵莊園四正1房 將軍澳海茵莊園區內罕有細戶 租務暢旺 唔使$1萬住全新樓 2022/12/31 將軍澳海茵莊園區內罕有細戶 租務暢旺 唔使$1萬住全新樓 屯門 OMA by the Sea 驗樓