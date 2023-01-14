陳柏宇計劃置業迎第二胎 最想買複式Dream House

歌手陳柏宇（Jason）與符曉薇（Leanne）結婚5年，育有一女陳羿辰（Abigail），最近Leanne懷有第二胎，今年家庭將增添新成員。Jason身為好爸爸，為快將成為一家四口萌生置業打算，他認

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