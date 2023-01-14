陳柏宇計劃置業迎第二胎 最想買複式Dream House 置業家居 2023/01/14 分享： 分享： 歌手陳柏宇（Jason）與符曉薇（Leanne）結婚5年，育有一女陳羿辰（Abigail），最近Leanne懷有第二胎，今年家庭將增添新成員。Jason身為好爸爸，為快將成為一家四口萌生置業打算，他認 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 收納專家上門執屋兼教技巧 冀每個人成為自己的收納師 2023/01/07 收納專家上門執屋兼教技巧 冀每個人成為自己的收納師 ViuTV辣妹Sarika：買磚頭最實際 跑馬地新居旺事業 2022/12/31 ViuTV辣妹Sarika：買磚頭最實際 跑馬地新居旺事業 搬屋好頭痛？ 專家醒你9大貼士 2022/12/24 搬屋好頭痛？ 專家醒你9大貼士 90後中醫師 首創即食中藥粥 集方便、養生、瘦身於一身 2022/12/03 90後中醫師 首創即食中藥粥 集方便、養生、瘦身於一身 阿Bob $80萬買美國獨立屋 專家教路隨時1變2 2022/11/26 阿Bob $80萬買美國獨立屋 專家教路隨時1變2 陳柏宇 首次置業 人物專訪 儲蓄保險