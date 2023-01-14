倫敦One Clapham Junction提供開放式至3房 入場費$454.8萬起 置業家居 2023/01/14 分享： 分享： 英國倫敦西南部的Clapham Junction區位置便利，亦享完善交通及生活配套，吸引不少優質用家進駐。是次介紹區內的住宅項目One Clapham Junction，設有307伙開放式至3房單位， ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 新加坡Bijou已屆現樓 鄰近商業區 吸優質租客 2023/01/07 新加坡Bijou已屆現樓 鄰近商業區 吸優質租客 倫敦Kidbrooke Village-Blackheath Collection休憩空間充足 1房$461.9萬入場 2022/12/31 倫敦Kidbrooke Village-Blackheath Collection休憩空間充足 1房$461.9萬入場 倫敦Graphite Square鄰近金絲雀碼頭 1房入場費$744.3萬起 2022/12/24 倫敦Graphite Square鄰近金絲雀碼頭 1房入場費$744.3萬起 加拿大列治文邵苑擁河畔美景 戶戶連車位 售$425萬起 2022/12/17 加拿大列治文邵苑擁河畔美景 戶戶連車位 售$425萬起 曼徹斯特Ridgefield Street逾千呎5房排屋 入場費$305萬起 2022/12/10 曼徹斯特Ridgefield Street逾千呎5房排屋 入場費$305萬起 英國 倫敦 海外物業 英鎊