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兔年「漸」卦 預示新一年疫情經濟漸解禁開通

置業家居 2023/01/14

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回顧2022年，香港湧現大量移民盤，去年9月起，美國亦正式踏入加息周期，香港隨之上調息口，增加業主供樓壓力，總結香港全年樓市，一手二手量價齊跌。癸卯兔年將至，本刊請來玄學家余中哲師父，預測來年香港經濟

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欄名 : 家居頭條

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