「巴西特朗普」 憑3大靠山上台 國際版 2023/01/14 分享： 分享： 巴西前總統博索納羅（Jair Bolsonaro）的支持者拒絕承認選舉結果，早前衝擊國會及最高法院等地，似乎完美複製兩年前的美國國會山莊暴亂事件。有「巴西特朗普」之稱的博索納羅，作為巴西1985年結束 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 「巴西特朗普」借三大靠山崛起：牛肉、聖經、子彈 2023/01/13 「巴西特朗普」借三大靠山崛起：牛肉、聖經、子彈 美濫用制裁脅迫他國 得不償失 2023/01/07 美濫用制裁脅迫他國 得不償失 制裁非萬靈藥 經濟成本高昂 殺敵一千自損八百 2023/01/06 制裁非萬靈藥 經濟成本高昂 殺敵一千自損八百 美俄干預別國選舉 暴露民主弱點 2022/12/31 美俄干預別國選舉 暴露民主弱點 美自知選舉制度漏洞百出 美蘇兩國早於冷戰干預他國選舉 2022/12/30 美自知選舉制度漏洞百出 美蘇兩國早於冷戰干預他國選舉 政治 巴西 博索納羅 特朗普 商品 人權 歧視 牛肉 美國國會 宗教