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「巴西特朗普」 憑3大靠山上台

國際版 2023/01/14

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巴西前總統博索納羅（Jair Bolsonaro）的支持者拒絕承認選舉結果，早前衝擊國會及最高法院等地，似乎完美複製兩年前的美國國會山莊暴亂事件。有「巴西特朗普」之稱的博索納羅，作為巴西1985年結束

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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