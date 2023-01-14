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陳茂波今赴瑞士 說好香港故事

政治版 2023/01/14

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說好香港故事是本屆政府重任，港府高官近來先後出訪，忙於籌備財政預算案的財政司司長陳茂波今再接力，晚上啟程前往瑞士達沃斯，出席世界經濟論壇年會，至年三十（1月21日）才回港。

出席達沃斯論壇

今年世界經濟論

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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