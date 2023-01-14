陳茂波今赴瑞士 說好香港故事 政治版 2023/01/14 分享： 分享： 說好香港故事是本屆政府重任，港府高官近來先後出訪，忙於籌備財政預算案的財政司司長陳茂波今再接力，晚上啟程前往瑞士達沃斯，出席世界經濟論壇年會，至年三十（1月21日）才回港。 出席達沃斯論壇 今年世界經濟論 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 特首政策組 李家超揭另一重任 2023/01/13 特首政策組 李家超揭另一重任 海外律師參與國安案 料快將修例 2023/01/12 海外律師參與國安案 料快將修例 涉反修例青年未獲回鄉證 議員伸援手 2023/01/11 涉反修例青年未獲回鄉證 議員伸援手 出獄前陽了 黃碧雲「全副武裝」現身 2023/01/10 出獄前陽了 黃碧雲「全副武裝」現身 下周四特首答問會 通關勢成重點 2023/01/09 下周四特首答問會 通關勢成重點 政治 財政司 陳茂波 世界經濟論壇 疫情 香港 新加坡 港鐵 財政預算案 人大常委