今年加速復常 中國邁向全面復甦

本港與內地免隔離通關已有數天，除了首日有較多人潮返回內地，近日人數已有回落迹象，至於農曆新年期間則仍有少量空位可供預約。現時大部分採取陸路過關的香港居民，過關時間並不太長，由最初需要逾一小時，到近日已可在半小時內過關。

筆者最近用落馬洲口岸過關，出閘後經海關人員核對核酸測試結果及口岸離境預約手機截圖後，便可順利離境，進入內地管制區後則需要用手機健康申報小程式填寫個人資料，只需數分鐘便可順利通過。廣深港高鐵日前亦正式敲定周日（15日）通車，若未來數天通關持續暢順，相信很快便會推出第二階段通關措施。

內地寬管控 醫療系統無崩潰

現時旅客出入境的樽頸位，未必是通關暢順與否的問題，可能是與內地及海外不同地方出入境的檢測需求。現時出入本港必須擁有48小時核酸測試陰性結果，若旅客在內地或海外染疫，將需要較長時間才會轉為陰性；相比之下，快速測試較易反映患者傳染性，當患者數天後快速測試已轉呈陰性，代表患者感染風險已很低，但進行核酸測試往往仍未轉陰性，對旅客會造成諸多不便，現時標準有需要在再放寬時作檢討。

此外，現時海外不同地方對旅客檢測要求亦不一，最近由內地入境以及曾到內地的旅客，在海外不同地方均有較嚴格的入境要求，部分限制更涉歧視成分。中國外交部日前宣布，對日本及南韓的歧視性入境限制採取必要反制措施，包括暫停簽發兩國公民赴華短期簽證，世界衞生組織亦呼籲，世界各地不應歧視內地旅客入境而實施不必要的限制。

誠然，內地自上月逐漸取消聯防聯控策略，上周日（8日）起更對新冠感染實施「乙類乙管」，不少民眾在本月已陸續染疫並痊癒，可幸內地醫療系統並沒有因此如世界各地般出現嚴重崩潰。

內地旅客染疫率 與海外相若

一些報道亦發現，有接近五分一至四分一來自內地的旅客感染新冠病毒，比率其實與海外很多地方感染率差不多，而世衞亦指出，現時在內地流行的病毒株與海外分別不大，意味若用一個較客觀的標準，例如在指定時間內以核酸或快速測試判斷旅客是否染疫，是較適合的做法。況且，部分地方早已把檢測拋諸腦後，不再為海外入境旅客測試，對內地旅客又為何要雙重標準？

說實在，在復常之路上，各國總是出盡法寶，務求在經濟復甦之際「搶頭啖湯」，盡快收復失地。為了應付逐漸復甦的旅遊業及零售業，各國定必想盡方法吸引旅客回流，內地復常時間表比其他國家延遲，不過在二十大後，國家已盡最大努力走上政經復常之路，亦以較短時間初步走過疫情高峰期，雖然春節前後相信會面臨另一波疫情，但相信透過各省市更好配合及預備，今年將會是內地全面復甦的一年。

（文章只代表個人立場）