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北上先登記好App

副刊版 2023/01/16

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早幾年疫情前，一些朋友北上發展，給他們最實用的建議，就是盡快開好內地銀行戶口，下載多款生活上必須的app，把手機、銀行帳號和這些生活類app綁定，那就實行了一機在手通行，完全不用實體貨幣的生活方式。

說實話，若早幾年說這就是為了方便，省麻煩，今天的處境卻已成為那可能是現在你在內地必須的生存方式了，因為事實確是：花現金錢幣愈來愈麻煩及不受歡迎了。

所以重新通關後，眾港人北上，建議還是得首先找時間處理在內地的智能手機消費方式。然後也發現，比起三年多前，港人的手機錢包觀念及應用已改進很多，甚至跨境扣款的形式也有，不須另外開內地戶口。

可以說，疫情三年，給香港人最大的生活改變衝擊，就是大家對掃碼及通過手機去捆綁個人各帳號的生活，已經開始習慣，且滲透率提高不少。

如果還是有戒心，或想簡單些，不想下載那麼多app，只選真正必須的，就得留意這幾款：微信，它除了是現在最普遍的通信工具，也有錢包消費的功能，亦即用了它，就大可不必用其他錢包類app。另外就是出行，現在不用DiDi，基本上就招不到車了，這真須特別提醒一下，因現在於街上隨手招手能找到的士的機會是極微了，必須盡快熟習用app來約車，定位及選路綫的基本生存技能。再而就是百度地圖，百度搜尋當然能不用就不用，可是還是需要一個手機地圖去作盲公竹，那就只能用百度地圖頂住先。網上購物，沒辦法，淘寶仍是基本平台，同一阿里系統下的盒馬則是現最主要的買食物蔬菜類app，也算是必備。再而就是順豐快遞和美團，分別解決送貨和吃外賣的問題。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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