Trip.com聯乘韓國江原道 滑雪玩樂體驗及酒店獨家優惠 副刊版 2023/01/16 分享： 分享： 相信不少滑雪發燒友已磨拳擦掌準備出發，位於韓國東北部的江原道向來是滑雪熱點。即日起至31日期間，Trip.com香港用戶於平台上預訂江原道酒店住宿及冰雪玩樂門票，即可尊享折扣優惠，萬勿錯過。 江原道有「 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 HK Express全新形象 機艙服務員制服和機身塗裝變身 2023/01/14 HK Express全新形象 機艙服務員制服和機身塗裝變身 澳門美高梅翻糖雕塑藝術展 新春推多項特色主題餐飲 2023/01/11 澳門美高梅翻糖雕塑藝術展 新春推多項特色主題餐飲 首爾近郊 5大人氣滑雪場推介 2023/01/09 首爾近郊 5大人氣滑雪場推介 峇里Resort獨家優惠 75折住海景套房包下午茶 2022/12/31 峇里Resort獨家優惠 75折住海景套房包下午茶 KKday澳門旅遊現金券半價 抵玩TeamLab、摩天輪及酒店自助餐 2022/12/24 KKday澳門旅遊現金券半價 抵玩TeamLab、摩天輪及酒店自助餐 酒店 門票 玩樂 滑雪 江原道 南韓 旅遊資訊