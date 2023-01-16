Trip.com聯乘韓國江原道 滑雪玩樂體驗及酒店獨家優惠

相信不少滑雪發燒友已磨拳擦掌準備出發，位於韓國東北部的江原道向來是滑雪熱點。即日起至31日期間，Trip.com香港用戶於平台上預訂江原道酒店住宿及冰雪玩樂門票，即可尊享折扣優惠，萬勿錯過。

江原道有「

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