帝京酒店推團年套餐 意頭十足

農曆新年是中國人的重要節日，一家人會聚在一起吃團年飯，帝京酒店中菜館帝京軒推出團年春茗新春套餐，兩款意頭十足的賀年套餐，分別是「福兔報喜．迎新歲套餐」（$880 /位）及「新春開運．迎豐年套餐」（$

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