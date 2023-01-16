帝京酒店推團年套餐 意頭十足 副刊版 2023/01/16 分享： 分享： 農曆新年是中國人的重要節日，一家人會聚在一起吃團年飯，帝京酒店中菜館帝京軒推出團年春茗新春套餐，兩款意頭十足的賀年套餐，分別是「福兔報喜．迎新歲套餐」（$880 /位）及「新春開運．迎豐年套餐」（$ ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 千両全新職人壽司系列 品嘗3位得獎師傅作品 2023/01/14 千両全新職人壽司系列 品嘗3位得獎師傅作品 B.Duck小黃鴨變身好運鴨 文創家品結合傳統藝術 2023/01/12 B.Duck小黃鴨變身好運鴨 文創家品結合傳統藝術 COLLAR成軍一周年 「The Bright Side號巴士」行走全港 2023/01/10 COLLAR成軍一周年 「The Bright Side號巴士」行走全港 九龍香格里拉聯乘北海道HABA推下午茶 送$2,220護膚禮品 2023/01/09 九龍香格里拉聯乘北海道HABA推下午茶 送$2,220護膚禮品 九格香宮新任行政總廚 呈獻全新菜單 2023/01/07 九格香宮新任行政總廚 呈獻全新菜單 酒店 餐廳 菜式 農曆新年 魚 蛋 蝦 中菜 薑 雞肉