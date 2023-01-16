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TikTok新平台 助品牌與創作者合作

行政人員版 2023/01/16

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TikTok在其創作者平台中，增設人才經理平台（Talent Manager Portal），讓人才經理代表品牌或創作者進行工作洽商。

據外媒《TechCrunch》報道，這項新服務允許人才經理，在獲得

...

欄名 : 科技新知

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