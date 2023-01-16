涉加密幣非法交易 去年高達1570億 行政人員版 2023/01/16 分享： 分享： 區塊鏈分析公司Chainalysis指，去年整體加密貨幣交易量下降，但與加密貨幣相關的非法交易總金額，達201億美元（約1,570億港元）。 Chainalysis指，被盜的加密資金總值增7%；其他非法 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 TikTok新平台 助品牌與創作者合作 今日 TikTok新平台 助品牌與創作者合作 NFL球員心臟病發 《Madden NFL》刪CPR慶祝 2023/01/13 NFL球員心臟病發 《Madden NFL》刪CPR慶祝 皇家郵政遇網安事故 國際郵寄服務受阻 2023/01/13 皇家郵政遇網安事故 國際郵寄服務受阻 微軟研AI語言模型 模仿真人發聲語氣 2023/01/12 微軟研AI語言模型 模仿真人發聲語氣 fb及IG禁按性別 向青少年投放廣告 2023/01/12 fb及IG禁按性別 向青少年投放廣告 區塊鏈 虛擬貨幣 美元