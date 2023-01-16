通關刺激 二手樓市量價兩旺 10大屋苑成交按周升79% 學者：樓價已見底 地產版 2023/01/16 分享： 分享： 中港正式通關後，二手樓市表現「旺丁又旺價」，過去兩天10大屋苑暫錄25宗，按周升79%。沙田第一城3房單位高估價78萬元，以915萬元易手，同區新城市廣場3房高估價逾1成沽出。學者認為，經濟活動復常， ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 相關文章 麥當奴大廈5600萬售 沙士貨賺3.4倍 今日 麥當奴大廈5600萬售 沙士貨賺3.4倍 Wetland Seasons Bay加推40伙 不設折扣 今日 Wetland Seasons Bay加推40伙 不設折扣 你可能感興趣 麥當奴大廈5600萬售 沙士貨賺3.4倍 今日 01:00 麥當奴大廈5600萬售 沙士貨賺3.4倍 Wetland Seasons Bay加推40伙 不設折扣 今日 01:00 Wetland Seasons Bay加推40伙 不設折扣 經濟 香港 成交 樓價 二手市場 中原地產 放盤 銀行