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通關刺激 二手樓市量價兩旺

10大屋苑成交按周升79% 學者：樓價已見底

地產版 2023/01/16

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中港正式通關後，二手樓市表現「旺丁又旺價」，過去兩天10大屋苑暫錄25宗，按周升79%。沙田第一城3房單位高估價78萬元，以915萬元易手，同區新城市廣場3房高估價逾1成沽出。學者認為，經濟活動復常，

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