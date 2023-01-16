中港正式通關後，二手樓市表現「旺丁又旺價」，過去兩天10大屋苑暫錄25宗，按周升79%。沙田第一城3房單位高估價78萬元，以915萬元易手，同區新城市廣場3房高估價逾1成沽出。學者認為，經濟活動復常，

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