信和頒獎禮 美聯獲高度嘉許 地產版 2023/01/17 分享： 分享： 信和置業舉行Own The Legacy頒獎禮，以表揚過去為旗下新盤銷售表現傑出的精英代理，美聯物業銷售團隊獲邀出席，連奪9大銷售獎項，發展商高度嘉許，並由美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明率領一眾 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 代理動向 最新專欄文章 更多 信置2022頒獎禮 中原連奪9獎 2023/01/16 信置2022頒獎禮 中原連奪9獎 中原地產招聘和培訓 連奪大獎 2023/01/13 中原地產招聘和培訓 連奪大獎 中原精英會 捐30萬善款助基層兒童 2023/01/12 中原精英會 捐30萬善款助基層兒童 利嘉閣蕭浩麟團隊 單月業績破120萬 2023/01/11 利嘉閣蕭浩麟團隊 單月業績破120萬 美聯派獎金 表揚佳績精英 2023/01/10 美聯派獎金 表揚佳績精英 美聯物業 信和 Silversands St. George's Mansions 柏瓏 港滙 維港滙 凱滙