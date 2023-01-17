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信和頒獎禮 美聯獲高度嘉許

地產版 2023/01/17

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信和置業舉行Own The Legacy頒獎禮，以表揚過去為旗下新盤銷售表現傑出的精英代理，美聯物業銷售團隊獲邀出席，連奪9大銷售獎項，發展商高度嘉許，並由美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明率領一眾

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欄名 : 代理動向

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