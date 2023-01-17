紅磡開出的港穗直通車，也算是一個年代的記憶，因重啟的西九高鐵也加入去廣州東站的新直抵路綫，所以長遠而言，原本的紅磡綫該會被取締。

那也真是好多早年北上打工人或小老闆的共同記憶了。一九七九年重開通行（百年前當然就有了第一代班車，這裏特指一九四九年後一度中斷的狀況），兩個小時車程，由紅磡開出，經樟木頭，到廣州東站，就在當時新興的天河區過關出站。有些港人是到東莞周邊的工廠，更多是為了其時興起，多以廣州作總部的China trade。記得通車的開幕式，宣傳得廣泛，因也正值中國改革開放重啟之時，大大方便當時「返廣州」，以至去廣東省其他地方的出行新習慣。

記憶中最有印象是味道與裝飾，就是好多老行尊都一定印象深刻，跑這條綫的車，分香港車和內地車，內裏格局裝飾完全不一樣。那時才真的體驗到內地式那種白色梳化套的老派風格，和車務員截然不同的待客之道，感覺是相當懷舊別有風味。最懷念還有只在內地車上才供應的豉油雞髀。當然這種exotic的新奇感好快就過去，日後慣常習慣，還是盡量訂用香港車的班次。

紅磡車站當然也經典，之後上面的紅館啟用，因就近過海隧道巴士站，所以形成一個交通樞紐。住香港島的人，一般不搭港鐵而是任何一部過海巴士來到這裏，就落車上車站搭直通車。

所以若這直通車站移去西九，該也是一次香港交通地理中心的大轉移。新的到廣州東高鐵，走一小時三十八分鐘（直達廣州南站的最快四十六分鐘到，不過由南站再返廣州市中心就又要花長時間），比紅磡的快，但去西九交通較轉折，站又大，實際所需時間該沒有省。車票方面，最平二等是二百四十港元，好像也貴了。