曝光率(publicity)和受歡迎程度(popularity)是兩回事。有些人,為了製造高曝光率(從而獲得金錢利益),可以毫無底綫,甚麼都做得出和賣得出。哈里王子夫婦的言行舉止,近期由紀錄片到出書,都非常高調。若說曝光率,兩人攞盡風頭,他們以「爆大鑊」姿態講盡英國王室的恩怨情仇,這個題目永遠有人想八卦。但publicity和popularity兩者之間的關係,在他們身上卻成反比,愈曝光愈犯眾憎。

初時覺得哈里鬼揞眼娶妻,實則卻是物以類聚,咩人黐咩人,正常男人,又怎會見到自己老婆面對鏡頭,當眾以嘲諷口脗提及其祖母(即英女王)時,會視之為女神般報以欣賞的微笑?日講夜講,都是那些如何被歧視之委屈,一時受害者上身、一時又想做堅強新女性,但我只看到一個自以為是、興風作浪的麻煩女人,還想把自己打造成戴安娜第二,不說其他,就舉止優雅這一環,已是天淵之別。我發現,有些口口聲聲話被人歧視的人,並不明白人家厭惡他們的原因,是其品格,與種族或國籍無關。

哈里夫婦藉以收取龐大酬勞是事實,但一次過賣私隱、賣名聲、賣人格撈一筆後,下次還剩甚麼可賣?全世界除了諸事八卦者外,大部分人都開始不恥其沒品行為。前幾天,哈里為宣傳新書上電視受訪,被問到為何不乾脆放棄爵位?哈里回答:「那會有甚麼分別?」顯然是想各方面的利益都攞到盡。

他在新書提及參軍時,兩個鐘頭內殺了二十五名塔利班分子。不知他是否以為可以把自己打造成英雄,但在這個敏感時空說這些話,應知其後果。當有傳媒報道這部分時,他又抱怨傳媒令他和家人受到人生安全威脅,又要威又要戴頭盔。此二人,在英國已成最不受歡迎人物,有美國傳媒開始形容他們「stuck telling the story of their break with the monarchy, over and over」(重複又重複地講述自己與王室決裂的故事)。日後這二人再玩甚麼花臣,只會令自己慢慢走上被世人厭棄之路。