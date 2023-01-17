曝光率（publicity）和受歡迎程度（popularity）是兩回事。有些人，為了製造高曝光率（從而獲得金錢利益），可以毫無底綫，甚麼都做得出和賣得出。哈里王子夫婦的言行舉止，近期由紀錄片到出書，都非常高調。若說曝光率，兩人攞盡風頭，他們以「爆大鑊」姿態講盡英國王室的恩怨情仇，這個題目永遠有人想八卦。但publicity和popularity兩者之間的關係，在他們身上卻成反比，愈曝光愈犯眾憎。

初時覺得哈里鬼揞眼娶妻，實則卻是物以類聚，咩人黐咩人，正常男人，又怎會見到自己老婆面對鏡頭，當眾以嘲諷口脗提及其祖母（即英女王）時，會視之為女神般報以欣賞的微笑？日講夜講，都是那些如何被歧視之委屈，一時受害者上身、一時又想做堅強新女性，但我只看到一個自以為是、興風作浪的麻煩女人，還想把自己打造成戴安娜第二，不說其他，就舉止優雅這一環，已是天淵之別。我發現，有些口口聲聲話被人歧視的人，並不明白人家厭惡他們的原因，是其品格，與種族或國籍無關。

哈里夫婦藉以收取龐大酬勞是事實，但一次過賣私隱、賣名聲、賣人格撈一筆後，下次還剩甚麼可賣？全世界除了諸事八卦者外，大部分人都開始不恥其沒品行為。前幾天，哈里為宣傳新書上電視受訪，被問到為何不乾脆放棄爵位？哈里回答：「那會有甚麼分別？」顯然是想各方面的利益都攞到盡。

他在新書提及參軍時，兩個鐘頭內殺了二十五名塔利班分子。不知他是否以為可以把自己打造成英雄，但在這個敏感時空說這些話，應知其後果。當有傳媒報道這部分時，他又抱怨傳媒令他和家人受到人生安全威脅，又要威又要戴頭盔。此二人，在英國已成最不受歡迎人物，有美國傳媒開始形容他們「stuck telling the story of their break with the monarchy, over and over」（重複又重複地講述自己與王室決裂的故事）。日後這二人再玩甚麼花臣，只會令自己慢慢走上被世人厭棄之路。