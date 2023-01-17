澳門銀河新春打卡點 專享信用卡餐飲優惠 副刊版 2023/01/17 分享： 分享： 澳門大關終於重開，趁新年可以趁機過大海遊玩。即日起至2月5日，澳門銀河綜合度假城舉行一連串豐富禮遇和精采活動，包括有傳統新春氣氛的打卡位，亦推出各式賀年美饌佳品，歡迎港人前往接福。 酒店設多個賀年打卡位 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 Trip.com聯乘韓國江原道 滑雪玩樂體驗及酒店獨家優惠 2023/01/16 Trip.com聯乘韓國江原道 滑雪玩樂體驗及酒店獨家優惠 HK Express全新形象 機艙服務員制服和機身塗裝變身 2023/01/14 HK Express全新形象 機艙服務員制服和機身塗裝變身 澳門美高梅翻糖雕塑藝術展 新春推多項特色主題餐飲 2023/01/11 澳門美高梅翻糖雕塑藝術展 新春推多項特色主題餐飲 首爾近郊 5大人氣滑雪場推介 2023/01/09 首爾近郊 5大人氣滑雪場推介 峇里Resort獨家優惠 75折住海景套房包下午茶 2022/12/31 峇里Resort獨家優惠 75折住海景套房包下午茶 酒店 澳門 米芝蓮 氹仔 信用卡 澳門元