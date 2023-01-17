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澳門銀河新春打卡點 專享信用卡餐飲優惠

副刊版 2023/01/17

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澳門大關終於重開，趁新年可以趁機過大海遊玩。即日起至2月5日，澳門銀河綜合度假城舉行一連串豐富禮遇和精采活動，包括有傳統新春氣氛的打卡位，亦推出各式賀年美饌佳品，歡迎港人前往接福。

酒店設多個賀年打卡位

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欄名 : 旅事通

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