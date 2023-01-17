智慧交通管理 妥善分配道路空間

交通擠塞是世界大都市的常見通病，香港作為一個面積細小而人口密集的城市，自然難以倖免，尤其維港兩岸的核心區域交通擠塞情況最為嚴重。以中環為例，進出中環的全年平均每日交通流量，由2003年的463,300架次，上升至2017年的503,400架次；繁忙時段中環皇后大道中部分路段的行車速度，甚至低於每小時10公里。

礙出行增碳排 處理塞車逼切

交通擠塞不單增加市民出行時間，亦會造成額外的碳排放及空氣污染，增加醫療成本，故處理交通擠塞問題既有逼切性，亦須有持續性。

構成交通擠塞的主因，是車輛數目迅速增長。據運輸署資料，在2011年至2021年期間，本港的領牌汽車由630,281輛增至817,874輛，升幅達30%；每公里行車道路的領牌汽車數目，亦因此由302輛增至373輛，惟核心區域可擴建的道路空間卻相當有限，難以透過增加道路里數紓緩交通擠塞情況，社會需要尋求一套在現有規限內，改善路面情況的方法，而智慧交通管理系統，是與時並進的可行方案。

智慧交通管理能夠借助物聯網和衞星定位等技術，向進入或逗留在收費區內的車輛徵收費用；收費標準固然可以因地因時而異，但總體目標離不開透過經濟手段，減少不必要的車流，並引導駕駛者改用公共交通出行，從而提升交通運輸中人流物流的效率，有助於改善居民生活質素。

藉徵費增運輸效率 改善生活

事實上，智慧道路管理在海外大城市頗為普及，例如新加坡、英國倫敦、意大利米蘭和瑞典斯德哥爾摩等地，已推行多年，美國紐約也通過相關法案，預計明年開始實施。參考立法會就智慧道路管理的研究顯示，新加坡自從實施電子道路收費計劃後，減少了收費區內約15%至16%交通流量，而新加坡當局亦發現，收費區內的行車速度與收費成正例，即當徵費增加時，收費區內的車速便會提升，相反下調徵費將引致車速減低，反映智慧交通管理對於減低交通擠塞、改變出行模式上的成效顯著。

反觀香港，雖然早在1983年便首次提出電子道路收費系統，至今先後3次提出有關研究，但每次均受到社會反對而胎死腹中，加上缺乏有效控制車輛數目增長的手段，以致交通擠塞情況日益嚴重。無可否認，涉及新徵費難免會引起廣泛關注，需要爭取社會主流共識才能有效推行；盡管如此，特區政府亦應該早日訂定方案，讓社會有機會充分討論，以準確掌握公眾的憂慮，以及尋找解決辦法。

三隧分流方案 現難調節車流

西隧專營權將於今年8月屆滿，特區政府將會掌握3條過海隧道，擁有更大彈性調節核心地段的車流量，無疑是試驗智慧道路管理的最佳時機。遺憾的是，當局僅以見步行步的心態，拋出現時私家車全日劃一西隧收費60元、紅隧及東隧30元的「兩步走」三隧分流方案，既無法有效以價格差異把車流引導至非繁忙時間，亦無助誘導駕駛者轉用公共交通工具；長此下去，交通擠塞這個「風土病」，必然長久影響本港的城市運作健康，而繁忙時段「三隧齊塞」的情況長存，亦不足為奇。

道路空間是社會的有限資源，需要借助科技，達致有效分配，才能對社會產生最大效益。

▲ 道路空間是社會的有限資源，需要借助科技，達致有效分配，才能對社會產生最大效益。（資料圖片）