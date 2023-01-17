最新Android 13 測試兩項eSIM傳輸 行政人員版 2023/01/17 分享： 分享： 隨着Google Pixel手機支援eSIM、蘋果iPhone 14在美出售純eSIM版本，eSIM應用愈趨廣泛。日前有外媒更發現在Android 13測試版中，Google正開發至少兩項eSIM傳輸 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 NVIDIA Broadcast App 增眼神交流AI功能 今日 NVIDIA Broadcast App 增眼神交流AI功能 涉加密幣非法交易 去年高達1570億 2023/01/16 涉加密幣非法交易 去年高達1570億 TikTok新平台 助品牌與創作者合作 2023/01/16 TikTok新平台 助品牌與創作者合作 NFL球員心臟病發 《Madden NFL》刪CPR慶祝 2023/01/13 NFL球員心臟病發 《Madden NFL》刪CPR慶祝 皇家郵政遇網安事故 國際郵寄服務受阻 2023/01/13 皇家郵政遇網安事故 國際郵寄服務受阻 科技行業 科技硬件 科技軟件 智能手機 eSIM IT技術 Google Android