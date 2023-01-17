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最新Android 13 測試兩項eSIM傳輸

行政人員版 2023/01/17

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隨着Google Pixel手機支援eSIM、蘋果iPhone 14在美出售純eSIM版本，eSIM應用愈趨廣泛。日前有外媒更發現在Android 13測試版中，Google正開發至少兩項eSIM傳輸

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欄名 : 科技新知

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