  • 12°C
香港時間 : 2023117日 (週二) 01:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

NVIDIA Broadcast App 增眼神交流AI功能

行政人員版 2023/01/17

分享：

分享：

視像會議和直播的各類應用，成為疫後新常態。芯片商Nvidia旗下的NVIDIA Broadcast App，增添「眼神交流」AI新功能，加強視像會議和直播時，參與者的互動體驗。

新增Eye

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

最新Android 13 測試兩項eSIM傳輸
今日
最新Android 13 測試兩項eSIM傳輸
涉加密幣非法交易 去年高達1570億
2023/01/16
涉加密幣非法交易 去年高達1570億
TikTok新平台 助品牌與創作者合作
2023/01/16
TikTok新平台 助品牌與創作者合作
NFL球員心臟病發 《Madden NFL》刪CPR慶祝
2023/01/13
NFL球員心臟病發 《Madden NFL》刪CPR慶祝
皇家郵政遇網安事故 國際郵寄服務受阻
2023/01/13
皇家郵政遇網安事故 國際郵寄服務受阻
科技行業 科技硬件 科技軟件 科研 手機Apps IT技術 NVIDIA

上一篇文章

最新Android 13 測試兩項eSIM傳輸
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？