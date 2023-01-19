4個步驟教你如何分辨CFD交易平台優劣

踏入虎年尾聲，根據全球投資交易平台Capital.com早前發表的《2022年第三季度交易數據分析》，顯示俄烏戰爭所引發的能源危機、通脹問題，以至約翰遜辭任英國首相後對英國政治所帶來的不確定性，都使投資者無法再依靠過去習慣的投資方式獲利。在波動性甚高的市場中，投資者該如何重返市場並有效操作資產交易？差價合約及其相關交易平台或許是其中的選擇。

什麼是CFD差價合約？有什麼優點和缺點？

差價合約（Contract For Difference），或稱「差價契約」，簡稱「CFD」，是一款金融衍生工具產品，投資者毋須持有相關市場的基礎資產，便可以在金融市場（例如股票、外匯、指數、大宗商品和加密貨幣等）以買賣「差價合約」的方式投資。簡單來說，差價合約就是利用買賣金融產品的差價來獲利，交易合約由買方和賣方組成，不論相關產品的價格上升或下跌，買賣雙方都能利用價格波動進行長短倉雙向投資，並在平倉後實現盈虧。

買賣差價合約的優點，首先是投資者不必真正擁有該金融產品；其次是差價合約能夠槓桿投資，意味投資者能憑藉更低的入場費和相對較少的交易成本，投資更大金額；第三是差價合約具有雙向交易性質，投資者可以選擇做長倉或短倉，也可以自行選擇槓桿比率高低，使投資者有更多靈活性。

然而，槓桿倍大獲利，也同步倍大虧損，因此透過差價合約做交易，投資者須對市場變化保持敏感度，並配合風險管理策略，選擇具有公信力且可提供多元財經資訊的交易平台，便顯得格外重要。以下4個標準，有助投資者判斷CFD交易平台的好壞。

4個步驟簡單判斷CFD交易平台的質素

一、合法監管且風控能力高

目前世界各國對於CFD交易商均有相應的監管規則，通常只有獲得當地監管機構認可的交易商方可提供CFD交易服務。要判斷個別CFD交易平台是否合法且有公信力，以確保帳戶及資金安全，首先投資者可以留意有關平台是否獲國際級監管機構監管及發出牌照。

下表是全球5間知名的監管機構，投資者應在開戶前確認所選擇的交易平台，是否已獲得有關監管機構發出的營業牌照。以Capital.com為例，它在多國均設有辦事處，包括英國、塞浦路斯和澳洲等國家，並以尖端的技術和教育工具、出色的客戶體驗過程而聞名，最重要是獲得英國金融行為監管局（FCA）、塞浦路斯證券和交易委員會（CySEC）、澳洲證券和投資委員會（ASIC）授權和監管，符合前述提到的第一點判斷準則。

除了獲得有公信力的國際監管機構監管，CFD交易平台本身的交易量與用戶數目，也可用作選擇平台的標準。Capital.com在2021年的交易量錄得超過5,600億美元，平台上擁有超過500萬名用戶。

二、良好的用戶體驗——穩定、易用

確認了CFD平台是否合規後，投資者還需考慮CFD交易平台是否容易操作。優質的CFD平台應該提供直接的交易方式、高的載入速度，並能兼顧平台的穩定性。隨着投資市場逐漸走向數碼轉型，市場對於跨平台投資與即時落盤交易的需求不斷增加，因此平台的交易應用程序的質素，就成為了投資者的關鍵考慮因素。舉個例，如果平台的介面讀取資料速度緩慢，落盤和報價被延遲，投資者便可能蒙受意外損失。

投資者固然要追求交易速度，但需要有多快？2020年第四季整體金融行業的交易執行平均時間為30至50毫秒，而在Capital.com的交易執行最短時間僅為4毫秒，平均交易執行也僅需24毫秒，快於整體行業的平均水平。同時，Capital.com的交易服務系統配備了實時監控功能，能夠提前發現問題，並即時所反應及解決，以確保平台的穩定性。

至於易用方面，Capital.com除了擁有自家研發的網絡平台，也同步支援手機軟件、知名投資圖表工具網TradingView，以及配合運用 MetaTrader4（簡稱MT4）平台技術，滿足不同用家的投資需要，包括開戶、分析工具、實時帳戶監測及開／平倉等功能，投資者選擇CFD平台時，也可以此作重要參考標準。

以開戶為例，Capital.com的網站開戶頁面非常清晰，只要輸入電郵地址以及密碼即可進入開戶流程。接著輸入簡單的基本資料，如姓名、出生日期，以及住址、電話以及貨幣選項等，即可成功開戶，用戶可即時看到專屬的客製化平台管理頁面，包含投資組合、關注項目的標示、不同產品的走勢分析，以及各式各樣的財經趨勢報告，予用戶一站式體驗整體開戶流程順暢且易於操作。

Capital.com更獲Investment Trends選為2021年英國槓桿交易報告移動平台／應用程式、整體客戶滿意度、教學材料／課程共3個獎項，以及TradingView 2021年最具創新科技獎項。

三、可交易市場的多元性

第三個判斷CFD交易平台優劣的方式，是觀察平台本身交易產品的種類是否多元，以及是否沒有清楚的點差及收費資訊。

平台提供的可交易的產品種類越多，投資者的選擇必定就有增無減，藉此規劃投資組合來平衡投資市場的非系統性風險。Capital.com涵蓋了超過3,700個交易市場（如下圖示），截至2022年12月29日為止，平台上包含了3004隻股票、21種指數、140種加密貨幣、23種商品及124個外匯組合供投資者執行長短倉或槓桿交易。

四、清晰的點差及收費資訊

在CFD的交易市場中，「點差」意指買價（Ask）與賣價（Bid）之間的價差（spread）。點差的費用通常是在交易執行時同步扣除，概念上有如日常交易的手續費，一般來說是越低越好、越透明越好。比較下圖數個金融產品的情境中，可以看到各個CFD交易平台在不同金融產品點差部分各自的優勢和劣勢。

不同金融產品與交易的點差或會有所不同，部分經紀商還會收取額外的交易佣金，Capital.com則是在所有交易市場均不會收取交易佣金，屬市場少數。除此之外，Capital.com具備許多交易上的優勢，例如落盤投資或是從帳戶存入或提取資金時，均毋須支付任何手續費，點差低且落盤迅速，在更長的時間段提供最低點差，把摩擦成本降至更低。

慎選CFD交易平台 也別忘持續學習

以上4個步驟，相信可以協助投資者篩選優質的CFD交易平台。進入投資市場的時候，投資者也別忘了持續學習！大多數投資者在執行交易和投資決策時，並未完全考量全球經濟以及所投資產品的實際情況，也缺乏知識和價格敏感度，導致他們無法有效參與投資市場。Capital.com為創造公平競爭環境，給更多自學的投資者走上投資之路，特別提供了很多免費的網上課程和協助工具。

● 豐富的投資指南和分析報告

Capital.com提供一個免費的學習應用程式——Investmate ，該應用程式包含了各種學習資源，共有30多種課程和短片教學。用戶還可以透過Capital.com網站或 Capital.com TV，觀看免費的線上課程、指南、網路研討會和市場分析。只需數分鐘，用戶即能透過平台增進自身交易知識，協助制定交易策略，並加深理解市場變化。

● 交易中最即時的問題解決方案

投資過程中難免產生疑問，時常令投資者猶豫不決，進而錯失了即時參與投資市場的機會。無論是資金配置、平台使用或是有關市場狀況的疑慮，Capital.com完善的溝通渠道，均有助用戶解決各式疑難雜症，Capital.com透過電郵、聊天機器人、電話、WhatsApp、Facebook Messenger、Viber、Telegram，全天候24小時為投資者服務。

在現時變化極大的投資市場中，以CFD的方式，固然是不錯的選擇，但投資者也要挑選適合自己需要，同時合規、易用、穩定且安全性高的CFD平台。當談到正確的投資觀念，每個投資策略均需要經過一系列分析、風險評估、資料蒐集後，才能組合適當的資產配置，而Capital.com不僅身為顛覆式創新的CFD平台，更易金融交易的未來，它為投資者提供安全、低摩擦成本且創新的平台，助投資者更有自信地參與金融市場。

註：差價合約（CFD）是結構複雜的金融衍生工具，並且由於具備槓桿作用，內含有快速虧損的高風險。投資者應該考慮自己是否了解差價合約的運作方式，以及能否承受損失資金的風險。在Capital.com開展交易之前，請參閱風險披露聲明。

（特約）