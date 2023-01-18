有些人渴望人生有轉變，但又從沒在思維和行為上有所改變，那如同望天打卦一樣。

回想過去，我覺得自己人生第一個轉變是早年某個時刻，開始學曉say no，拒絕。Say no是要有條件的：

一、要自知想點、唔想點。無論接觸的人、事、工作方向、人生目標，我是很清楚自己要甚麽、不要甚麼。例如：某年某月開始，我醒悟自己要人生和意義，而非無止境的追逐虛榮，事業聚焦就明確出現了。又或，我要質地好的朋友，那些成身負面思緒、負能量、怨氣重、心術不正、專搵着數、搬弄之人，我就不會去應酬。明白到自己的人生擺位，就會知道應歡迎或拒絕甚麼人和事。

二、知道自己想點後，就要放膽實行。斷捨離若只流於空想，又或只應用在執屋上，人生不會有太大轉變。當然，要夠膽夠guts，先要為自己儲多點籌碼。舉例：若一個人工作表現麻麻，失去現職就等於失業，那他基本上是沒工作籌碼的。一個人自信心不夠又或圈子太少，怕say no後就沒有朋友，那其社交籌碼就是零。人生要在後半部活得自如快活瀟灑，上半部就要聚焦各種範疇儲籌碼，這包括工作能力、人緣、知識水平、經濟、健康等。有籌碼才有資格和氣場對自己不爽的人和事say no。一個人前半部的人生籌碼愈儲得多，其人生下半部就能比較活得清爽愜意。

Say no其實毋須面目猙獰，say no亦可以保持優雅呀，所謂輸人唔輸陣。例如：遇上喋喋不休又毫無建設性話題之人，聽多一分鐘就是浪費自己生命一分鐘。這樣說既可拒絕又不失優雅：「I wish I could linger, but duty calls」（我也想逗留多一會，但有任務在身），又或「I'd like to chat, but I've got too many plates in the air at the moment. Let's find another time」（我也想與你聊天，但現時我分身乏術，另約時間吧）。對自己好，首先要懂得把不要的人和事，爽快地從自己的人生圖譜中剪走。