有些人渴望人生有轉變,但又從沒在思維和行為上有所改變,那如同望天打卦一樣。

回想過去,我覺得自己人生第一個轉變是早年某個時刻,開始學曉say no,拒絕。Say no是要有條件的:

一、要自知想點、唔想點。無論接觸的人、事、工作方向、人生目標,我是很清楚自己要甚麽、不要甚麼。例如:某年某月開始,我醒悟自己要人生和意義,而非無止境的追逐虛榮,事業聚焦就明確出現了。又或,我要質地好的朋友,那些成身負面思緒、負能量、怨氣重、心術不正、專搵着數、搬弄之人,我就不會去應酬。明白到自己的人生擺位,就會知道應歡迎或拒絕甚麼人和事。

二、知道自己想點後,就要放膽實行。斷捨離若只流於空想,又或只應用在執屋上,人生不會有太大轉變。當然,要夠膽夠guts,先要為自己儲多點籌碼。舉例:若一個人工作表現麻麻,失去現職就等於失業,那他基本上是沒工作籌碼的。一個人自信心不夠又或圈子太少,怕say no後就沒有朋友,那其社交籌碼就是零。人生要在後半部活得自如快活瀟灑,上半部就要聚焦各種範疇儲籌碼,這包括工作能力、人緣、知識水平、經濟、健康等。有籌碼才有資格和氣場對自己不爽的人和事say no。一個人前半部的人生籌碼愈儲得多,其人生下半部就能比較活得清爽愜意。

Say no其實毋須面目猙獰,say no亦可以保持優雅呀,所謂輸人唔輸陣。例如:遇上喋喋不休又毫無建設性話題之人,聽多一分鐘就是浪費自己生命一分鐘。這樣說既可拒絕又不失優雅:「I wish I could linger, but duty calls」(我也想逗留多一會,但有任務在身),又或「I'd like to chat, but I've got too many plates in the air at the moment. Let's find another time」(我也想與你聊天,但現時我分身乏術,另約時間吧)。對自己好,首先要懂得把不要的人和事,爽快地從自己的人生圖譜中剪走。