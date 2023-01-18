神經綫與脊髓為傳遞信息通道，狀如交通幹道，信息往返川流不息：大腦發出指令予肌肉或內臟自主神經系統，而各式感受神經細胞，亦回報大腦內外環境狀況。這可說是神經系統伸延連繫大腦與各個感覺器官，擴大了大腦感應範圍及能力；亦藉神經連接各項反應器，作快速有效回應，避免危險。故神經綫或脊髓受壓，可致身體感覺異常、肌肉無力。受壓位置、程度、時間可致很不一樣症狀。

神經綫泛指大腦及脊髓以外的神經傳導組織，若按其功能，細分為不隨主觀控制並連接內臟的交感和副交感神經系統，和能隨意願控制的軀體神經系統。常言神經綫受壓，多指軀體神經綫受壓，如頸、腰椎旁、腕管、踝管等神經受壓，這可致局部疼痛，及伸延至四肢遠端痺痛和肌肉無力。

皮膚麻痺範圍、肌無力或緊張部位，須視乎受壓神經類型，若同一神經綫包含感覺及肌控功能，則可同見感覺異常及肌力減弱。臨床神經綫受壓須與血液循環障礙鑑別，前者表現肢體單側局部麻痺及無力，血液循環不通者手腳掌則表現穿戴手套式麻痺，肌肉有力但容易抽筋。

脊髓為更大範圍的神經傳遞幹道，脊髓內演化出細緻的區域結構，連接腦部中腦、小腦，傳遞細緻感覺，如冷熱或體感信息等。若脊髓局部受傷，會致不完全感覺及肌力減弱，這視乎脊髓受損位置及高低。脊髓一般受傷位置分類可包括前部、前角、中央、後部及半部受損。臨床最為常見為中央型脊髓受傷，多發生於中老年人士，因頸椎退化加諸受傷，例如受車禍揮鞭式損傷所累，表現為上肢無力、肌張力緊張、手反射消失，及腳反射動作亢奮表現。

數年前曾網上廣為討論的冰桶挑戰，受邀人士接受挑戰並再邀請朋友參與其中，否則要應捐以協助受肌萎縮側索硬化症（ALS）受影響病人。ALS病症隨負責控制肌肉收縮神經消亡，致全身肌肉萎軟無力，而已故知名物理學家霍金便是ALS患者。即使ALS病理並非脊髓受壓損傷所致，但亦可見脊髓病影響力一點也不低，任何脊髓受傷病者在康復路上，絕對值得大家一直支持！