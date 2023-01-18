趁通關良機 助港青走進內地

特區政府宣布於上周日（8日）與內地首階段通關，並按逐步、有序及全面這3大原則進行。民政及青年事務局局長麥美娟表示，復常通關後將逐步展開香港青年到內地交流實習和創業計劃，期望培養他們認識國家和具備世界視野，積極實踐首份《青年發展藍圖》（下稱《藍圖》）的願景，讓青年對未來抱有盼望、自強不息，在社會盡展所長，繼而貢獻香港、國家以至世界。

MWYO青年辦公室曾撰文表示，欣喜特區政府重視青年發展，期待政府與社會各界在通關後，全力推動《藍圖》的相關政策，特別在認識國家方面，持續提供適合的境外學習、交流和實習機會，協助青年融入國家發展大局。筆者亦希望重申和深化過往MWYO在各研究報告中提出的政策建議，讓政府和推動青年發展的持份者參考，希望各方共同合作，提供適切的支援配套。

加強支援北上學習 增兩地交流

教育局自2018／19學年起，將「姊妹學校計劃」恒常化，為已與內地學校締結為姊妹學校的本地公營及直資學校（包括特殊學校），給予經常性津貼與專業支援，學校可按校本發展需要自行運用津貼，與內地姊妹學校安排交流活動。

筆者建議當局宜盡早與學界商討及公布資助的金額和安排，讓更多學校能及早籌備活動，並委託具相關經驗的學術機構、智庫或團體，撰寫更具體的交流計劃書和報告書範本，甚至制定評估細則和進行分析工作，以提升各活動的質素和效果。

假如活動可注入共建（co-creation）元素，鼓勵和協助學生在出發前共商交流活動的內容和模式，其後由老師檢視活動的可行性、安全性、學習意義等，則更能提高學生的投入感和滿足感。

此外，特區政府亦設有多項內地升學和實習計劃，筆者建議檢視相關計劃的資助金額，例如「內地大學升學資助計劃」的免入息審查資助下合資格學生之定額資助，可由5,900元至6,500元增至10,000元、「企業內地與海外暑期實習計劃」可承擔實習生的主要開支等。

為鼓勵更多大學生參與實習計劃，各本地大學可推動更針對性的實習計劃，例如法律系舉辦到內地的法律機構實習（工程等專業學科亦可），並將有關經驗認可為課程學分；多間本港大專院校在內地設有分校，校方亦可多安排兩地學生互相交流，並聯繫實習機會。

工作假期方式 體驗大灣區生活

MWYO於2019年及2021年委託中文大學香港亞太研究所進行意見調查，結果顯示香港青年對遊覽和考察方面的興趣較大，筆者建議特區政府可多鼓勵他們以假期方式，到內地體驗工作及生活，讓他們較輕鬆地看到內地城市各方面的實況，有助計劃未來的發展，例如勞工處可加設「香港青年大灣區內地城市工作假期計劃」，申請資格可根據「香港青年海外工作假期計劃」制定，提供每月2,000元生活津貼，為期一年，首年可先試行配額500個；申請人須在內地選擇一份兼職，另可與當地創新創業基地及青年共享空間的創業青年交流，並以較優惠的價錢獲得住宿服務，由政府承擔部分費用。

另外，以「個人遊」形式到訪內地，有助青年留下更深刻體會，筆者建議推出「青春高鐵綫」與「文青通」兩項新措施，一方面特區政府可與國家部門協作，提供優惠套票給2,000名學生在長假期乘搭高鐵，先以城市點對點的方式開始，例如香港來回長沙，再逐步增加覆蓋城市，優惠套票持有人可在一年內獲得3,000元的車票資助，而每次購買車票時，只須支付300元，其餘金額可用套票的資助餘額繳付；另一方面，政府可資助2,000名青年觀賞內地的傳統和流行文化藝術作品，如音樂、戲劇、體育等，以及購買表演場地和博物館的通行證，每名青年可獲資助1,000元。

高鐵優惠套票 資助港青遊內地

除此之外，政府可舉辦或擴大現時「M品牌制度及支援計劃」的覆蓋範圍，讓更多團體申請，目標讓1,000名青年參與不同形式環遊大灣區各城市的活動，例如單車、馬拉松及渡海泳等。

除了成為選手，青年也可以義工的身份參與比賽活動，更可透過其他渠道參與義務工作，例如到偏遠地區義教等。

2023年香港以通關迎來好的開始，各項中學和大專院校學生及在職青年的活動，包括升學、實習、就業、交流、義工等，也有望慢慢重啟，實在是香港青年的喜訊。經歷數年的疫情，香港青年確實失去了很多擴闊視野的機會，筆者期望社會各界可集思廣益，幫助青年盡快走進國家及世界，及早制定生涯規劃發展，好讓他們與國家一起邁向豐盛的未來。

▲ 經歷數年疫情，香港青年確實失去了很多擴闊視野的機會，期望社會各界可集思廣益，幫助青年盡快走進國家及世界，及早制定生涯規劃發展。（資料圖片）