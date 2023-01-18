藉變臉App盜身份行騙 專家6大資安建議 行政人員版 2023/01/18 分享： 分享： 有騙徒假借試玩變臉程式騙財，香港電腦保安事故協調中心提醒市民，對提供個人、生物特徵憑證的網上請求要警惕，並分享6項資安建議： (1)樣貌、照片或錄像等都是重要的個人信息及私隱。(2)使用人臉識別技術時通 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 MacBook Pro登場 M2 Pro售15999元起 今日 MacBook Pro登場 M2 Pro售15999元起 NVIDIA Broadcast App 增眼神交流AI功能 2023/01/17 NVIDIA Broadcast App 增眼神交流AI功能 最新Android 13 測試兩項eSIM傳輸 2023/01/17 最新Android 13 測試兩項eSIM傳輸 涉加密幣非法交易 去年高達1570億 2023/01/16 涉加密幣非法交易 去年高達1570億 TikTok新平台 助品牌與創作者合作 2023/01/16 TikTok新平台 助品牌與創作者合作 科技行業 罪案 罪行 欺詐罪 社交平台 網絡通訊 網絡保安