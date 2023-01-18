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藉變臉App盜身份行騙 專家6大資安建議

行政人員版 2023/01/18

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有騙徒假借試玩變臉程式騙財，香港電腦保安事故協調中心提醒市民，對提供個人、生物特徵憑證的網上請求要警惕，並分享6項資安建議：

(1)樣貌、照片或錄像等都是重要的個人信息及私隱。(2)使用人臉識別技術時通

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欄名 : 科技新知

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