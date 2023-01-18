MacBook Pro登場 M2 Pro售15999元起 行政人員版 2023/01/18 分享： 分享： 蘋果2023年第一批新產品，在昨晚以新聞稿方式發布，包括M2 Pro及M2 Max兩款新一代單芯片的MacBook Pro和M2 Mac mini。 是次發布的MacBook Pro，設有分別搭配M2 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 藉變臉App盜身份行騙 專家6大資安建議 今日 藉變臉App盜身份行騙 專家6大資安建議 NVIDIA Broadcast App 增眼神交流AI功能 2023/01/17 NVIDIA Broadcast App 增眼神交流AI功能 最新Android 13 測試兩項eSIM傳輸 2023/01/17 最新Android 13 測試兩項eSIM傳輸 涉加密幣非法交易 去年高達1570億 2023/01/16 涉加密幣非法交易 去年高達1570億 TikTok新平台 助品牌與創作者合作 2023/01/16 TikTok新平台 助品牌與創作者合作 科技行業 科技硬件 科技軟件 MacBook 記憶體 Apple 商業