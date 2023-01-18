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劉鶴：地產仍是經濟支柱產業

中國版 2023/01/18

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國務院副總理劉鶴昨日（17日）在達沃斯論壇時發表講話表示，房地產仍是中國的國民經濟支柱產業，共同富裕是長遠任務，不可一蹴而就。他還稱中國防疫政策轉型「總體平穩順利」。

劉鶴在發言中表示，2023年中國經

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