劉鶴：地產仍是經濟支柱產業 中國版 2023/01/18 分享： 分享： 國務院副總理劉鶴昨日（17日）在達沃斯論壇時發表講話表示，房地產仍是中國的國民經濟支柱產業，共同富裕是長遠任務，不可一蹴而就。他還稱中國防疫政策轉型「總體平穩順利」。 劉鶴在發言中表示，2023年中國經 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 相關文章 內地去年GDP增3% 今年看好升5.5% 今日 內地去年GDP增3% 今年看好升5.5% 消費貢獻率按年減半 今年有望復甦？ 今日 消費貢獻率按年減半 今年有望復甦？ 商品房銷售額去年跌27% 投資首負增長 今日 商品房銷售額去年跌27% 投資首負增長 你可能感興趣 內地去年GDP增3% 今年看好升5.5% 今日 01:00 內地去年GDP增3% 今年看好升5.5% 消費貢獻率按年減半 今年有望復甦？ 今日 01:00 消費貢獻率按年減半 今年有望復甦？ 商品房銷售額去年跌27% 投資首負增長 今日 01:00 商品房銷售額去年跌27% 投資首負增長 疫情 中國 經濟 地產 交通 運輸 國防 劉鶴 共同富裕 達沃斯