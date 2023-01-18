消費貢獻率按年減半 今年有望復甦？ 中國版 2023/01/18 分享： 分享： 疫情衝擊內地消費市場，去年全年消費罕見負增長0.2%，消費貢獻率亦降至32.8%較前年「腰斬」，反映內需依然疲弱，分析預料，隨着防疫鬆綁，加上當局出台更多促消費舉措，今年消費可望企穩反彈。 去年零售跌 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 相關文章 內地去年GDP增3% 今年看好升5.5% 今日 內地去年GDP增3% 今年看好升5.5% 劉鶴：地產仍是經濟支柱產業 今日 劉鶴：地產仍是經濟支柱產業 商品房銷售額去年跌27% 投資首負增長 今日 商品房銷售額去年跌27% 投資首負增長 你可能感興趣 內地去年GDP增3% 今年看好升5.5% 今日 01:00 內地去年GDP增3% 今年看好升5.5% 劉鶴：地產仍是經濟支柱產業 今日 01:00 劉鶴：地產仍是經濟支柱產業 商品房銷售額去年跌27% 投資首負增長 今日 01:00 商品房銷售額去年跌27% 投資首負增長 中國 經濟 銀行 服務 零售 記者 新加坡 社會消費品零售總額 上升空間