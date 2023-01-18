商品房銷售額去年跌27% 投資首負增長 中國版 2023/01/18 分享： 分享： 內地去年房地產市場整體表現慘淡，全年商品房銷售面積、銷售額按年均下降逾2成，房地產開發投資下降1成；國家統計局指出，房地產業仍是支柱，今年房產對經濟拖累不比去年大。住建部亦表示，今年要更大力度精準支持 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 相關文章 內地去年GDP增3% 今年看好升5.5% 今日 內地去年GDP增3% 今年看好升5.5% 劉鶴：地產仍是經濟支柱產業 今日 劉鶴：地產仍是經濟支柱產業 消費貢獻率按年減半 今年有望復甦？ 今日 消費貢獻率按年減半 今年有望復甦？ 你可能感興趣 內地去年GDP增3% 今年看好升5.5% 今日 01:00 內地去年GDP增3% 今年看好升5.5% 劉鶴：地產仍是經濟支柱產業 今日 01:00 劉鶴：地產仍是經濟支柱產業 消費貢獻率按年減半 今年有望復甦？ 今日 01:00 消費貢獻率按年減半 今年有望復甦？ 經濟 人民幣 就業 地產 記者 商品 廣東省 國家統計局 紓困措施 同仁