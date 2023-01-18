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商品房銷售額去年跌27% 投資首負增長

中國版 2023/01/18

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內地去年房地產市場整體表現慘淡，全年商品房銷售面積、銷售額按年均下降逾2成，房地產開發投資下降1成；國家統計局指出，房地產業仍是支柱，今年房產對經濟拖累不比去年大。住建部亦表示，今年要更大力度精準支持

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