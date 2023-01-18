內地去年GDP增3% 今年看好升5.5% 劉鶴：經濟將整體好轉 增速達正常水平 中國版 2023/01/18 分享： 分享： 中國2022年經濟成績單出爐，全年國內生產總值（GDP）按年增長3%勝預期。四季度GDP則按年增長2.9%，超過預期的1.6%。另外，在12月國內疫情闖關高峰期，工業、消費、投資全綫勝預期，為今年經濟 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 相關文章 劉鶴：地產仍是經濟支柱產業 今日 劉鶴：地產仍是經濟支柱產業 消費貢獻率按年減半 今年有望復甦？ 今日 消費貢獻率按年減半 今年有望復甦？ 商品房銷售額去年跌27% 投資首負增長 今日 商品房銷售額去年跌27% 投資首負增長 你可能感興趣 劉鶴：地產仍是經濟支柱產業 今日 01:00 劉鶴：地產仍是經濟支柱產業 消費貢獻率按年減半 今年有望復甦？ 今日 01:00 消費貢獻率按年減半 今年有望復甦？ 商品房銷售額去年跌27% 投資首負增長 今日 01:00 商品房銷售額去年跌27% 投資首負增長 疫情 經濟 指數 零售 壓力 GDP 地產 記者 見底 人民幣