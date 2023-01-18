  • 13°C
香港時間 : 2023118日 (週三) 02:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地去年GDP增3% 今年看好升5.5%

劉鶴：經濟將整體好轉 增速達正常水平

中國版 2023/01/18

分享：

分享：

中國2022年經濟成績單出爐，全年國內生產總值（GDP）按年增長3%勝預期。四季度GDP則按年增長2.9%，超過預期的1.6%。另外，在12月國內疫情闖關高峰期，工業、消費、投資全綫勝預期，為今年經濟

...

相關文章

劉鶴：地產仍是經濟支柱產業
今日
劉鶴：地產仍是經濟支柱產業
消費貢獻率按年減半 今年有望復甦？
今日
消費貢獻率按年減半 今年有望復甦？
商品房銷售額去年跌27% 投資首負增長
今日
商品房銷售額去年跌27% 投資首負增長

你可能感興趣

劉鶴：地產仍是經濟支柱產業
今日 01:00
劉鶴：地產仍是經濟支柱產業
消費貢獻率按年減半 今年有望復甦？
今日 01:00
消費貢獻率按年減半 今年有望復甦？
商品房銷售額去年跌27% 投資首負增長
今日 01:00
商品房銷售額去年跌27% 投資首負增長
疫情 經濟 指數 零售 壓力 GDP 地產 記者 見底 人民幣

下一篇文章

劉鶴：地產仍是經濟支柱產業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？