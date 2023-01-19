千禧月光族、投資A0新手必讀！如何可以「0痛」儲蓄兼用$25創造更多財富？

▲ 隨着數碼時代的來臨，千禧世代在投資和理財方面都比上一代顯得更積極，對各種銀行服務，尤其對數碼銀行服務的要求亦相對提升。

近年投資市場出現了一股「新浪潮」，不少千禧世代（Young Millennial）開始成為投資新力軍。早前滙豐有一份調查報告指出，這群千禧客戶不單止希望透過儲蓄以早日脫離月光族行列，亦想透過投資累積財富，可以做到財務自由，提早退休。另外，報告又指出，他們對現時的數碼銀行服務需求愈來愈高，所以近年不少銀行都推出各式各樣的投資工具、儲蓄服務以滿足他們的需要。如果你也想以最少投資資金創造財富，又或者想知道如何可以做到「0痛」儲蓄，不妨細讀以下文章！



優化數碼服務配合ICON策略 滿足千禧世代需求



數碼化發展迅速，亦開始為金融市場帶來另一新景象。早前滙豐就跟安永合作，針對千禧客戶對銀行的服務需求進行了一項調查，報告發現，近年隨着愈來愈多千禧客戶加入勞動市場，過往的傳統財富管理服務已不能滿足他們的需求。另外，當中有80%的香港受訪者亦表示，他們喜歡透過應用程式管理大部分的日常事項，而78%的受訪者也認為，他們的日常生活中有大部分時間都離不開網絡和手機。

雖然這群在數碼科技世代成長的「數碼原生代」，對現時的數碼銀行服務感到滿意，但他們依然抱有更高的期望！作為業界領先者的滙豐，深明千禧客戶對數碼銀行的需求日漸增加，所以在數碼技術方面亦不斷力求創新，去年已推出逾200項數碼功能更新。單是去年，平均每秒就有5位客戶登入滙豐流動理財。

自 2 年前推出 滙豐One 以來，滙豐亦一直堅守承諾，為客戶帶來更廣泛的免費銀行服務，同時促進香港普及金融發展。而針對千禧客戶，滙豐特別制定ICON策略，透過滙豐One，為一眾千禧客戶提供各種簡單、個性化及以數碼為主的創新服務。

滙豐的ICON策略匯集及串連了各種優勢，如龐大的數據、人工智能系統、個人化服務等，從4個不同的優勢：Intelligence（利用大數據提供智能建議）、Confidence（透過針對性的工具提升千禧客戶展開投資的信心）、Own（提供個人化的獎賞及體驗）、Nurture（促進千禧客戶建立良好持久的理財習慣）等，針對千禧客戶的不同需要，為他們逐一解決現在或未來在財務管理和投資路上會遇到的難題和痛點。



個人化「智能」理財建議 助客戶規劃財務



根據滙豐的「Financial Fitness Study」調查報告顯示，香港年輕人都意識到儲蓄的重要性，而在另一項針對千禧世代而進行的全球調查報告亦指出，佔了91%的被訪者都有儲蓄的習慣。為了協助千禧客戶能更容易地管理和掌握自己的財富，滙豐特別推出不同的數碼理財工具，如最新推出的「個人預算」，就能自動追蹤客戶的日常開支，進行分析，讓客戶能夠更了解自己的消費模式和最高支出類別。其「設計預算」功能更可利用智能分析，預測客戶將會出現的經常性支出，讓客戶能更精準地掌握每月開支，再加上個人化每月預算建議，助月光族改善理財習慣。



在線開展投資之旅 指導助建立「信心」 $25就可投資起步



對投資新手來說，除資金外，另一最大難題是如何「入手」！尤其面對市場上眾多投資產品的確難以選擇。而滙豐的「理財達人」便可讓千禧客戶透過「在線通訊」和「線上對話」跟「理財達人」作即時對話，亦可預約ChatnChill Bar，獲得理財方案和相關資訊。理財達人更可以協助制訂合適的理財計劃，助客戶建立信心，引導千禧客戶踏出投資第一步。

對千禧一代來說，投資資金亦是考慮因素之一，滙豐另一數碼服務——「滙豐Trade25」正是一眾投資「初哥」的最佳入門工具，因為Trade25是專門為18-25歲度身設計，每個月只需要$25，就可享有$0股票佣金及$0平台服務費的優惠。無需佣金就可輕鬆買賣股票，盡享每月股票交易金額高達$250,000，而且無任何隱藏收費，亦無需要擔心每項交易的費用。為讓投資新手可更容易起步投資，滙豐One更推出投資獎賞，推廣期內首次完成指定投資滿$500或以上，即賞你$500^，做到「你投資，滙豐One找數」*，鼓勵投資新手踏出第一步並輕鬆賺取經驗。合資格客戶可即時透過「投資全速易」（Easy Invest）應用程式加入Trade25，創造更多財富。

所有客戶亦可透過「Easy Invest」，以最快捷、簡單的方法進行交易。例如現在客戶無需登入，即可於「Easy Invest App」免費使用多項服務，包括「滙豐交易追蹤」、港股實時報價、中國A股及美股的延遲報價、多項市場資訊及數據，享受更快捷方便的投資體驗。

而透過滙豐獨家社群交易功能「滙豐交易追蹤」，客戶更可查看其他個人理財投資者於滙豐交易活躍的股票，亦可探索滙豐表現最好的個人理財投資者正在買入、沽出及持有的熱門股票，程式還會提供買入／沽出量（%），讓客戶隨時掌握最新交易趨勢。



讓千禧客戶「擁有」個性化生活體驗



為讓千禧客戶能在理財路上擁有更個性化的體驗和服務，滙豐信用卡精心設計了一個集合餐飲、旅行、娛樂和線上購物的平台，以滿足他們在生活消費上的各項所需。「Reward+」可以根據客戶平日的消費模式，為客戶提供針對性的產品和優惠，並透過數據提供相關資訊,讓客戶可以擁有更個性化的生活體驗。



以獎賞「促進」 持久而良好理財習慣



除協助千禧客戶踏出投資理財第一步外，滙豐為鼓勵更多年輕人培養出良好而長久的理財習慣，還積極推出各種獎勵計劃和活動，如找來人氣偶像姜濤和女子組合Collar分別擔任「告別投資A0」、「投資A0變世一」、「All@滙豐One. All at once」等不同企劃的活動大使，其中的「告別投資A0」企劃，就令千禧新客數量按年大增3成。此外，滙豐又透過網上遊戲「Well+健康奬賞計劃」和抽獎等，進一步鼓勵千禧客戶養成積極的理財和良好的投資習慣。

洞悉市場新動向 成千禧世代管理財務首選



無可否認，近年虛擬銀行盛行，但這並非意味着傳統銀行不再是千禧客戶的首選，因為後者依然會在數碼科技方面不斷提升，並具有虛擬銀行沒有的獨特優勢！就如滙豐，一直以來，憑藉其值得信賴的品牌歷史及行業聲譽，以及數碼領域上的領先地位、客戶數據規模等各方面的優勢，還有獨到的洞察力，以及對千禧客戶在理財、創造財富方面個性化需求的見解，亦是令滙豐能成為千禧客戶首選的關鍵原因。在數碼科技瞬息萬變的時代下，滙豐亦不斷推陳出新，積極為客戶提供最新的數碼服務，如跟「Sandbox」合作，一同進軍元宇宙，致力為千禧客戶提供創新的數碼服務體驗，為迎合千禧客戶的需求而做好準備。想知道及了解更多相關資訊，可參考完整調查報告。

https://www.hsbc.com.hk/accounts/products/one/

^投資涉及風險。優惠適用於身處香港人士及須受條款及細則約束。

*「你投資，我找數」指以優惠減低因投資衍生的費用。

（特約）