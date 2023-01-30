「滙豐營商新動力2022」獎勵計劃 推動商界投入可持續發展 推廣聯合國可持續發展目標

▲ 香港特別行政區政府創新科技及工業局副局長張曼莉（中）、滙豐香港工商金融中小企業主管王海珍（左三）、商界環保協會行政總裁吳家穎（右三）、香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉（左二）、香港大學公民社會與治理研究中心副總監及首席講師羅惠儀博士（右二）、香港鐵路有限公司持續發展事務主管陳淑媚（左一）、香港科技園公司可持續發展總監鄺文昌（右一）擔任主禮嘉賓。

實踐聯合國可持續發展目標、締造永續社會，無論中小企、初創企業都可以出一分力。一年一度以中小企為對象的「滙豐營商新動力」獎勵計劃，透過表掦在「環境、社會及管治」（ESG）、「可持續發展目標」（SDGs）表現卓越的企業，為本地企業樹立榜樣。2022年度獎勵計劃的頒獎禮已於本月16日圓滿舉行，各獎項得主順利誕生。

「滙豐營商新動力」於2004年成立，由滙豐主辦，夥伴機構包括香港社會服務聯會、商界環保協會有限公司，以及香港大學公民社會與治理研究中心永續坊。這項獎勵計劃旨在推動及鼓勵本地中小企將環境、社會及管治和聯合國可持續發展目標融入到日常營運當中，從而增強競爭力和生產力，歷來參與的香港中小企已逾 5,500 家。

以三項聯合國可持續發展目標為主題

「滙豐營商新動力 2022」 以三項聯合國可持續發展目標為主題，包括「目標 3：良好健康及福祉」、「目標 9：產業、創新和基礎設施」及「目標 17：促進目標實現的夥伴關係」。今年的獎勵計劃設有兩個獎項組別：可持續發展目標奬，旨在表揚中小企落實符合選定可持續發展目標主題的卓越措施；環境、社會及管治獎，評估中小企在環境、社會及管治各方面的表現。

香港經濟邁向低碳轉型 可持續發展至關重要

頒獎禮於本月16日假滙豐總行大廈舉行，嘉許超過 120 家企業，表揚他們積極實踐對社會及環境負責任的可持續營商手法，由香港特別行政區政府創新科技及工業局副局長張曼莉，以及滙豐香港工商金融中小企業主管王海珍擔任主禮嘉賓。王海珍致辭時表示：「隨着香港經濟邁向低碳轉型，可持續發展成為企業營運不可或缺的一部分，對保持競爭力和推動長遠增長至關重要。『滙豐營商新動力』自舉辦以來，一直協助香港中小企掌握可持續發展相關知識，並融入日常營運之中。過去 18 年，計劃廣受商界歡迎，超過 5,500 家來自不同行業的本港中小企參與。我們將繼往開來，鼓勵更多中小企付諸行動，在可持續發展的道路上繼續向前。」

▲ 滙豐香港工商金融中小企業主管王海珍在頒獎禮上致辭。

▲ 香港特別行政區政府創新科技及工業局副局長張曼莉（前排右五）、滙豐香港工商金融中小企業主管王海珍（前排左五）及一眾主禮嘉賓與各得獎機構代表合照。

2023年可持續發展目標聚焦目標 5、目標 7及目標 17

在頒獎禮上，香港科技園公司可持續發展總監鄺文昌及香港鐵路有限公司持續發展事務主管陳淑媚，與現場嘉賓分享如何在機構實踐可持續發展措施。至於 2023 年的「滙豐營商新動力」將聚焦於「目標 5：性別平等」、「目標 7：經濟適用的清潔能源」，以及「目標 17：促進目標實現的夥伴關係」。詳情將於稍後公布。

▲ 香港大學公民社會與治理研究中心副總監及首席講師羅惠儀博士（右）、香港科技園公司可持續發展總監鄺文昌先生（左）、香港鐵路有限公司持續發展事務主管陳淑媚女士（中）分享如何在機構實踐可持續發展措施。

可持續發展目標獎目標3及目標9分別設金、銀、銅獎

獲得「滙豐營商新動力 2022」可持續發展目標獎「目標 3：良好健康及福祉」金獎的樂柔美健服有限公司專門生產適合亞洲女性使用的內衣，透過舉辦健康講座，以及捐贈內衣予醫院、診所、非政府機構及中小學，向青少年推廣內衣與健康的關係和重要性。計劃亦為失業的青少年、中年女性、乳癌病人及康復者提供就業機會。而銀獎得主庫瓦有限公司則開發了一套名為「Care222」的風險分析系統，量度室內病毒數量和作出相應消毒安排建議，減低冠狀病毒病在室內傳播的風險。該系統已於香港會議展覽中心安裝，在各地下大堂協助分析和消除細菌病毒。銅獎得主輝煌復康產品製造有限公司透過捐贈度身訂製的復康產品，以及提供免費逐家逐戶上門診斷服務， 為使用者在漫長復康過程中安排更有效的復康方案。

獲得「目標 9：產業、創新和基礎設施」金、銀、銅獎的公司分別為：葉頌文環保建築師事務所有限公司、輝煌復康產品製造有限公司及滿滿額創作香港有限公司。葉頌文環保建築師事務所有限公司與長春社合作在深水埗興建首個以社區為本的城市林務教育中心，通過創新及環保建築設計，讓市民認識、欣賞及參與保護城市林務，並成為居民新的聚腳點。輝煌復康產品製造有限公司則因應市場對復康及樂齡科技產品的需求增加，利用自家生產設施和技術，持續提升產品質量和安全標準，並研發出適合本地市場的復康及樂齡科技產品。滿滿額創作香港有限公司於 2021 年開發用於創意寫作的人工智能系統，讓內容創作者輸入關鍵字，從數據庫中獲取相關信息，可以省卻用於搜集背景資料的時間。

(特約)