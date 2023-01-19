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欷歔迎新歲

副刊版 2023/01/19

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甲女士晚宴喝了數杯紅酒，但仍決定自行駕車回家，見到交通燈正轉紅燈仍向前衝，不料正過馬路的七十歲途人遭撞倒，最終重傷不治。

乙女士為三名子女忙碌大半天，駕車回家之際，子女竟在後座大打出手，乙女士轉身嘗試叫停，看不到交通燈已轉紅燈，撞倒七十歲途人，最終重傷不治。

前者或可被控誤殺，後者或可被控危險駕駛導致他人死亡。醫生不太認識法律，但知道兩者主要屬於Negligence（疏忽）和Gross Negligence（重大疏忽）。醫學界正因有兩名醫生被控誤殺而感到驚恐和憂慮，事緣醫生每天忙碌地面對生死決定，了解醫學的我，明白臨床決定並非一門黑與白、錯與對的科學，總有大片灰色地帶要憑經驗和洞察力（Insight）作決定，若病人不幸離世，這灰色地帶決定會否被家人指控為疏忽，而疏忽與重大疏忽又如何定界綫，又由誰來定？是醫委會？還是律政司、法官和陪審團？

醫生不會也不懂更不敢評論個別事件，但這控訴確帶來切身影響，常用醫治肺腺癌化療（Pemetrexed and Carboplatin）毒性溫和，只要先用上葉酸和維他命B12作預備，嚴重白血球下降引致感染機會約百分之一，故此大部分病者不需用白血球增加針，但若不幸這一人因感染而離世，醫生又會否被控誤殺？

在人為陰霾下，年長醫生可能考慮提早退休，盛年的前綫醫生可能採取更保護性的醫療態度，年輕有志者甚至可能卻步，這控訴在伸張正義的同時，可會把醫學界陷於不義？醫生年過六十早有退休條件，為防晚節不保便應撒手杏林，卻捨不得病人，又捨不得科研，更捨不得留下年輕醫生獨自面對。

年近歲晚，無奈只得帶着欷歔迎新歲。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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