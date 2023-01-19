大埔白梅怒放 沙田湖畔賞銀杏 橙紅落羽杉各區盛開 副刊版 2023/01/19 分享： 分享： 要賞花不一定要往日本、韓國跑，香港其實也有很多不同品種的花卉可供觀賞，且大部分地點都交通方便，可輕易抵達；既適合拍友圍攝，也是女孩們打卡的好去處。 白梅、銀杏、落羽杉是近日焦點，不妨趁假日與親友來一趟賞 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 設計光譜 常行展進駐PMQ 2023/01/05 設計光譜 常行展進駐PMQ 攝影師航拍紅葉景色獲激讚 將軍澳賞紅秘境媲美大棠 2023/01/03 攝影師航拍紅葉景色獲激讚 將軍澳賞紅秘境媲美大棠 故宮文化博物館水墨藝術節 免費參觀及參加工作坊 2022/12/28 故宮文化博物館水墨藝術節 免費參觀及參加工作坊 錦田鄉村俱樂部 偽富士山下波斯菊 2022/12/14 錦田鄉村俱樂部 偽富士山下波斯菊 朗廷酒店梵高主題Staycation AR實景裝飾兼送禮品 2022/12/08 朗廷酒店梵高主題Staycation AR實景裝飾兼送禮品 信用卡