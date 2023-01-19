大埔白梅怒放 沙田湖畔賞銀杏 橙紅落羽杉各區盛開

要賞花不一定要往日本、韓國跑，香港其實也有很多不同品種的花卉可供觀賞，且大部分地點都交通方便，可輕易抵達；既適合拍友圍攝，也是女孩們打卡的好去處。

白梅、銀杏、落羽杉是近日焦點，不妨趁假日與親友來一趟賞

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