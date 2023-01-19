台灣作家謝知橋詩集《生來憂傷》，有一篇叫《睡美人》，是這樣的：「王子親了一下／醒來的公主愈想愈不對勁／告上法院／村民怒罵：「誰拯救你的！」／公主不知道自己睡得好好的／為甚麼要被拯救」。

閱後忍俊不禁，真盞鬼！想來也是，若故事發生在現世代，一位女子突然睡醒，發現被陌生男子吻了，必定先怒摑再報警提告。那些經典童話，我們都有聽過，但其實離地又多破綻，尤其是童話裏面的王子，大多是無腦二世祖，因此，我從小就沒有對白雪公主、睡公主、玻璃鞋等故事有任何嚮往，尤其是《睡公主》中的那個王子，嘩，一見到美色、乘人睡着就偷吻，非君子所為也！而那個玻璃鞋童話，我兒時便生起很多疑團，例如：

一、灰姑娘繼母的兩個女兒恨做皇妃，非常明顯，但灰姑娘又何嘗不是呢？童話中的女主角好像個個都恨嫁入豪門，未免貪慕虛榮了少許噃！

二、子夜十二點噹噹噹，鐘聲響了，灰姑娘知道自己華麗公主形象要被打回原形，為免窮家女真身被識破，馬上逃走連甩鞋也不顧。雖然灰姑娘未致於講大話，但也有隱瞞身份之意圖，做朋友都要雙方坦誠真心，更何況想找尋真愛？這種不坦誠，可以衍生出真愛嗎？

三、再說那位王子，為了要尋找灰姑娘，竟想出絕世屎蹺：誰可以穿上那隻玻璃鞋，誰就是他要娶的人。嘩嘩嘩，真是無腦兼離地！天下間穿相同尺碼鞋的女子何其多，萬一穿上那隻玻璃鞋的人，是個醜女，咁點收科？又，講到自己那麼喜歡，會認不出夢中情人嗎？若是這樣，又有幾愛呢？其實，這兩個人只是夜媽媽在看不清大家樣子的情況下跳了半隻舞，偈都未傾多半句，然後就非君不嫁、非卿不娶、Live Happily Ever After？唔係啩？！

這就是我小時候看玻璃鞋時的疑問，所以，那些經典童話對我來說，唔啱嘴形，還是捧讀《三國演義》最合「何尺」。