本屆港府開局理想 挑戰未完

行政長官李家超在去年7月1日上任，轉眼半年過，其「以結果為目標」的主張深入民心，團結特區政府領導班子，為香港進行了大量工作，包括抗疫、通關、搶人才、出藍圖、加快建屋等，事事「提速、提效、提量」，算是開局不錯。比起前任，李家超無疑更擅於溝通和表達，其務實貼地的作風不知不覺間獲得市民大眾認同。

疫情肆虐3年，香港一直採取非常嚴謹的抗疫措施，經濟、就業、生活都大受影響；到李家超上任，市民要求復常的聲音日益強烈，如何在抗疫及復常之間取得平衡，成為李家超的首要挑戰。

穩步通關復常 重返國際舞台

這半年間，李家超以穩定有序的步伐，逐步放寬入境及防疫措施，逐步對外開放，首先於去年9月26日放寬入境限制至「0+3」，即入境人士毋須隔離檢疫，只須3天醫學監察；上月下旬到北京述職回港後，他宣布取得中央政府同意，兩地將有序實施免隔離全面通關，並隨即成立「通關事務協調組」與內地部門協調；市民翹首以待的通關終於在本月8日成真，我們從新聞報道看到市民衝着過關，與3年沒見的親人激動擁抱，便知道這是2023年的好開始。

聯通世界方面，這段期間香港陸續復辦國際大型活動，例如國際金融領袖投資峰會、國際傳播高端論壇、Citi China Investor Conference 2022，以及香港國際7人欖球賽、香港單車節、香港玩具展等，反映香港就如李家超所說，已重返國際舞台中心。

搶人才搶企業 添競爭力

人口外流、人才流失是香港面對的另一重要問題。根據特區政府的統計，2020年第二季至2022年第二季，香港有14萬人口淨移出，當中大部分是25至39歲的年輕人口，估計包括大量專業人士，因此李家超上任後，一直強調會「搶人才、搶企業」，並在《施政報告》承諾推出相關政策。

上月23日，政務司司長陳國基及財政司司長陳茂波舉行了「搶人才、搶企業」記者會，公布各項計劃詳情，包括設立「人才服務窗口」綫上平台及實體辦公室、推出「高端人才通行證計劃」、取消「優秀人才入境計劃」年度配額，以及優化現有的人才入境計劃、簡化審批程序等。

至於「搶企業」方面，則包括成立「引進重點企業辦公室」及「招商引才專組」，界定生命健康科技、人工智能、數據科學、金融科技、先進製造、新材料及新能源科技等為「策略性產業」，「引進辦」將制定目標企業名單，並主動爭取企業來港。

這些都是好的政策，期望能盡快達到成效，提高香港的競爭力；同時，特區政府須加強培育及留住本地人才。

接連推3大藍圖 描畫未來

在李家超帶領下，各個政策局積極配合，在2022年末推出3大藍圖，描畫未來，誠意可嘉：

創新科技及工業局推出《香港創新科技發展藍圖》，提出完善創科生態圈、豐富創投融資渠道、充實創科人才資源、深化與內地創科合作等8大重點策略；

民政及青年事務局推出《青年發展藍圖》，羅列逾160項推動青年發展的措施，並將設立「青年專員」，統籌青年工作；

醫務衞生局推出《基層醫療健康藍圖》，強化基層醫療健康體系，整合資源、規劃人手，建立社區基層醫療系統。

此外，還有老大難的房屋問題。房屋局積極推進「簡約公屋」，目標是在5年內興建3萬個簡約公屋單位，以增加整體公屋供應量，希望壓縮公屋綜合輪候時間至4年半；不過，簡約公屋的興建成本比傳統公屋貴而引起爭議，特區政府要謹慎行事。

落實「4個必須」 真正考驗

綜上而論，李家超與各司局長在政策範疇上的努力有目共睹；但是，我認為更大的挑戰在更高層次方面，就是如何達致國家主席習近平在去年「七一」講話中提出的「4個必須」和「4個希望」。

「4個必須」指必須全面準確貫徹一國兩制方針、必須堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一、必須落實「愛國者治港」、必須保持香港的獨特地位和優勢；「4個希望」則是着力提高治理水平、不斷增強發展動能、切實排解民生憂難、共同維護和諧穩定。

一國兩制是史無前例的創舉，包容香港這個城市在龐大的社會主義國家內，實行資本主義制度和生活方式，本身就充滿矛盾。作為一個14億人口的國家，中國的發展格局素來不是完全開放；相對地，香港則是高度開放的國際城市，好處是與國際社會接軌，壞處就是外國不好的東西也進來了，例如西方的極端自由主義及個人主義，甚至有外部勢力利用香港的開放來對付中國等。

換句話說，香港如何能在政治、經濟、人心各方面，更好地與國家融合，提高港人的國民身份認同，既要維持香港的國際地位及獨特優勢，不讓香港變成一個普通的內地城市，同時要抵抗西方的抹黑及侵蝕，保持社會和諧穩定，做到前中聯辦主任駱惠寧所說的，一方面「團結奮鬥」，另一方面「敢於鬥爭、善於鬥爭」，才能讓一國兩制行穩致遠，當中難度之高，是行政長官李家超的真正考驗。

▲ 港府在政策範疇上的努力有目共睹，但更大的挑戰在更高層次方面，就是如何達致國家主席習近平去年「七一」講話中提出的「4個必須」和「4個希望」。（資料圖片）