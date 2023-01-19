捕捉貼現率影響 助優化投資組合

在股票市場，貼現率（discount rate）通過貼現率渠道直接影響股價（貼現率上升，股價下跌）；或通過現金流量渠道間接影響股價，因為預期未來現金流量的變化，通常會與貼現率的變化相關。傳統的「麥考存續期」（Macaulay duration）闡釋貼現率對股票價格的直接影響，換言之，「麥考利存續期」假設未來現金流並不隨貼現率的變化而變化。所謂「麥考利存續期」，是金融學者Frederick Macaulay於1938年提出的分析概念，用加權平均數計算債券的平均到期，並將之與息票效應相結合，以闡明債券價格的波動性和風險。

如果只着眼於未來現金流量的時間、或具有固定未來現金流量的資產（例如債券），「麥考利存續期」是一種合適的衡量方法；然而，對於股票來說，預期未來現金流量通常隨着貼現率提升而增加，因此貼現率通過現金流渠道對股價的間接影響，就變得很重要。這需要一個新的存續期測量以捕捉其整體影響，包括直接和間接的影響。

「有效權益存續期」 利風險管理

筆者提出這樣一個衡量標準--「有效權益存續期」（effective equity duration），這種存續時間度量，對於投資組合選擇或風險管理很有用。例如，經濟衰退通常伴隨着貼現率震盪，往往導致股票價格下降，對股票和投資組合無疑構成價格風險，然而面對貼現率的衝擊，不同的股票表現出不同的價格敏感性，筆者提出的「有效權益存續期」，可以告訴我們貼現率對股價的總體影響，並幫助我們在面臨貼現率衝擊時，管理好投資組合的風險。

「有效權益存續期」定義為股票價格變化百分比與貼現率變化的負比，可視為經貼現率與預期未來現金流量增長之間聯動調整後的「麥考利存續期」。以前的文章通常使用基本現金流信息估計股票的「麥考利存續期」，然而股票的未來現金流量和貼現率，通常是未知的，因此使這種估計變得困難。

本文利用價格信息，以「事件為本」作為基礎，據此對「有效權益存續期」作出衡量。筆者參考近期研究貨幣政策對股價影響的文獻，並使用聯邦公開市場委員會（FOMC）所設定聯邦基金利率令人措手不及的政策意外作為事件（以下簡稱「FOMC意外」）。筆者使用在芝加哥商品交易所（CME）買賣的聯邦基金期貨，以衡量市場對聯邦基金利率變化的預期，並檢測FOMC的政策意外。

「FOMC意外」提供了幾個優勢。首先，「FOMC意外」會影響預期的股票回報；其次，「FOMC意外」同時影響所有股票，避免了跨股票的非同步問題，這種問題在使用其他信息（例如會計數據）時可能會發生；第三，我們可通過CME聯邦基金期貨交易信息，得到以市場為本的「FOMC意外」；第四，大多數FOMC決策是在正常交易時段公布的，此舉使我們能夠使用高頻交易數據，精確衡量股價的反應。

「有效權益存續期」的估計分4個步驟進行。首先，筆者利用FOMC公告前60分鐘和公告後5分鐘的「事件窗口」，並使用CME聯邦基金期貨價格計算「FOMC意外」；其次，選擇公告前30分鐘和公告後10分鐘的「事件窗口」，並使用紐約證券交易所（NYSE）交易和報價（TAQ）數據，計算股價反應；第三，使用「向量自回歸」（VAR）模型，計算市場投資組合預期收益的變化，並應用資本資產定價模型（CAPM），計算個股貼現率的變化，多位金融學者專家都確切論證了CAPM在宏觀公告日的表現；最後，「有效權益存續期」可以計算為股票價格變化百分比與貼現率變化的負比。為了進行比較，筆者還計算了「麥考存續期」。

最終樣本包括從1995年到2016年選擇的47份FOMC公告，「有效股權存續期」的平均值為41.22年，接近標準普爾500指數1963年至2015年的平均價格股利率（price-dividend ratio）的37.46。

需要補充一點說明，存續期短股份（short-duration stocks）是在不久的將來產生更大份額現金流的股票，使其在利率上升時，較國債等無風險資產更具競爭力；而存續期長股份（long-duration stocks）則在遙遠未來產生更大比例現金流，當伴隨強勁的經濟增長時，存續期長股份相對可以承受更高的利率上升壓力。

有關的研究方法和統計，筆者不擬在本文詳述（有興趣的讀者可參考筆者的論文--「Inferring Stock Duration Around FOMC Surprises：Estimates and Implications」），而只集中闡述研究的結果。

在這個分析樣本的基礎上，筆者接着構建了10個按存續期排序的投資組合，月平均投資組合回報率從1.05%增加到2.28%，然後下降至0.01%；也就是說，股票收益率曲綫是駝峰形的。

總體而言，存續期長的股票收益較低，其期限效應長達30個月；從各種模型計算出的投資組合alpha值，表現出相似的模式。「有效權益存續期」呈駝峰收益率曲綫，源於貼現率與未來現金流量增長之間的聯動：貼現率上升對股票的存續期有兩個相反影響，一般來說，當貼現率上升，「麥考利存續期」和「有效權益存續期」都會減少，表明收益率曲綫向下傾斜。

股份收益率曲綫 呈駝峰形

然而，由於未來現金流的增長往往隨着貼現率的上升而增加，因此未來時間更長的現金流不僅變得更大，而且也更重要，增加了「有效權益存續期」並產生向上傾斜的收益率曲綫，這個聯合效應，使收益率曲綫呈駝峰狀。

值得一提，筆者還探討了存續期可能捕捉到的風險。首先，我研究了一些公司存續期性質的影響，發現存續期短股票的毛利潤（gross profitability）隨着存續期的增加而增加，而存續期長股份的帳面市值比（book-to-market equity），則與存續期呈負相關，這或許可以解釋，為何價值溢價似乎可以對冲盈利溢價；其次，筆者也檢視了存續期是否反映了貨幣政策風險敞口（MPE）的風險，發現MPE與「有效權益存續期」的相關性可忽略不計，MPE與存續期效應相互控制後兩者並存，顯示「有效權益存續期」也捕獲了MPE以外的一些信息，可供一併參考。

總的來說，貼現率直接通過貼現率渠道影響股價，以及通過現金流量渠道間接影響股價，捕捉貼現率對資產價格的總體影響，對於投資組合優化和風險管理很有用。

▲ 捕捉貼現率對資產價格的總體影響，對於投資組合優化和風險管理很有用。（法新社資料圖片）