快測代核酸？ 黃偉綸：正與內地溝通 政治版 2023/01/19 分享： 分享： 立法會第六次前廳交流會，今次帶隊的是署理財爺黃偉綸，但由於通關是最熱門的話題，議員都追問相關安排，尤其關心是否快速測試取代核酸檢測？黃偉綸的答案是，了解社會關注，醫務衞生局正與內地溝通。 前廳交流會 議 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 與BLACKPINK合照 鄭志剛「See you soon」 2023/01/18 與BLACKPINK合照 鄭志剛「See you soon」 張欣宇抱怨 買高鐵票難度高 2023/01/17 張欣宇抱怨 買高鐵票難度高 高鐵終開通 議員紛搶搭頭班車 2023/01/16 高鐵終開通 議員紛搶搭頭班車 陳茂波今赴瑞士 說好香港故事 2023/01/14 陳茂波今赴瑞士 說好香港故事 特首政策組 李家超揭另一重任 2023/01/13 特首政策組 李家超揭另一重任 政治 立法會 黃偉綸 快速測試 陳茂波 檸檬 醫務衞生局 房屋局 何君堯 何永賢