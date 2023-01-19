快測代核酸？ 黃偉綸：正與內地溝通

立法會第六次前廳交流會，今次帶隊的是署理財爺黃偉綸，但由於通關是最熱門的話題，議員都追問相關安排，尤其關心是否快速測試取代核酸檢測？黃偉綸的答案是，了解社會關注，醫務衞生局正與內地溝通。

前廳交流會 議

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